Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να γυρίσει σελίδα με την άφιξη του Μαουρίσιο Ποτσετίνο και να αναστρέψει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει φέτος. Ο Αργεντινός κόουτς μαζί του στους Κόκκινους Διαβόλους θέλει να φέρει μεταξύ άλλων και τη Σίλβια Τούγια Βίνιας, με την οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία.

Η 46χρονη Ισπανίδα γυμνάστρια θα γίνει η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του συλλόγου που εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας των ανδρών, αναλαμβάνοντας το κομμάτι της ενδυνάμωσης και της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών.

Η Βίνιας διαθέτει ένα πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Έχει διδακτορικό στην αθλητική επιστήμη από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, ενώ κατέχει και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στη φυσική κατάσταση και την αποκατάσταση. Έχει διατελέσει λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και στο Εθνικό Ινστιτούτο Φυσικής Αγωγής της Καταλονίας, ενώ έχει δημοσιεύσει περισσότερα από δέκα επιστημονικά άρθρα. Η έρευνά της εστιάζει στην πρόληψη τραυματισμών μέσω της αποκατάστασης και στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάλυση της απόδοσης των παικτών.

Very happy to join Pochettino's staff as a strength and conditioning coach for the U.S. Men's National Soccer Team 🇺🇸 @USMNT https://t.co/OItIOqeDP1 October 31, 2024

Πριν ασχοληθεί με την προπονητική, η Βίνιας ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια στην ομάδα γυναικών της Λεβάντε. Ως γυμνάστρια εργάστηκε στη Liga F και πάλι με τη Λεβάντε και την Μπανταλόνα, ενώ πέραν του ποδοσφαίρου έχει προπονήσει αθλητές του τένις, του ράγκμπι και του μπάσκετ.

Αρχικά η ίδια εργάστηκε ως σύμβουλος φυσικής κατάστασης κατά τη θητεία του Ποτσετίνο στην Τσέλσι. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2024, ο Αργεντινός προπονητής την επέλεξε για το επιτελείο του στην εθνική των ΗΠΑ, όπου έγραψε ξανά ιστορία ως η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στο τεχνικο τιμ των Αμερικανών.

Στο «Ολντ Τράφορντ», η Βίνιας θα συνεργαστεί με τον γιο του Ποτσετίνο, Σεμπαστιάνο, έχοντας ως βασική αποστολή της το να αναβαθμίσει τη φυσική κατάσταση των παικτών της Γιουνάιτεντ.