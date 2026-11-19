Μακριά από τα γήπεδα, όπου αποτελεί πάντα ένα από τα βασικά «γρανάζια» για κάθε προπονητή, η Κλόι Κέλι βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στα GQ Men of the Year Awards 2026 στο Λονδίνο.

Η Αγγλίδα διεθνής και επιθετικός της Άρσεναλ επέλεξε ένα μαύρο, αποκαλυπτικό φόρεμα με διαφάνειες, ποζάροντας στο κόκκινο χαλί και τραβώντας πάνω της τα φλας των φωτογράφων.Πως άλλωστε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη μια απο τις πιο επιδραστικές ποδοσφαιριστριες στον κόσμο. Αν και για την back to back κάτοχο Euro το τελευταίο διάστημα δεν είναι το ίδιο εύκολο σε αγωνιστικό επίπεδο, καθώς έμεινε εκτός των κλήσεων της Σαρίνα Βίγκμαν για δεύτερη διαδοχική φορά. Αυτή τη φορά σε αντίθεησ με το ματς με την Ελλάδα η απουσία της συνδέεται με τον τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στην εκδήλωση βρέθηκαν επίσης η Άλεξ Σκοτ, με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα και λευκό κορσέ, αλλά και η πρώην τερματοφύλακας της Αγγλίας, Μέρι Ερπς.