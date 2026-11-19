Την Κυριακή στις 13:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στην Λεωφόρο, στο ντέρμπι της Α' Εθνικής Γυναικών. Ο Ερασιτέχνης με ανακοίνωσή του καλεί τον κόσμο να βρεθεί μαζικά στις εξέδρες και να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα γιορτής.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει σχετικά με την είσοδο των φιλάθλων στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για το ποδόσφαιρο γυναικών.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών δίνει ένα μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην ιστορική Λεωφόρο. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της χρονιάς, η οποία αναμένεται να αποτελέσει πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου γυναικών. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν σε ένα παιχνίδι με υψηλό ανταγωνιστικό ενδιαφέρον, προσφέροντας θέαμα και συναίσθημα στους φιλάθλους.

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο ενημερώνει ότι οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 11:30 το πρωί (ώρα έναρξης αγώνα 13:00). Η διοίκηση καλεί τους φιλάθλους, μικρούς και μεγάλους, να στηρίξουν την ομάδα με κάθε τρόπο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής που αξίζει στις αθλήτριες και στο άθλημα.

Ραντεβού στη Λεωφόρο!».