Η διοργανώτρια αρχή των δύο κορυφαίων κατηγοριών του ποδοσφαίρου γυναικών στην Αγγλία (WSL) συμφώνησε με τους συλλόγους να αποφύγουν όλοι τις χορηγικές συνεργασίες με στοιχηματικές εταιρείες, επιλέγοντας αντ' αυτου να στραφούν σε άλλους κλάδους.

Αν και οι ίδιες οι ομάδες μπορούν να συνάπτουν ατομικές συμφωνίες με στοιχηματικές, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Μπέρμιγχαμ Σίτι, το πρωτάθλημα θέλει να γυρίσει την πλάτη στον τζόγο λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις έντονες αντιρρήσεις που είχαν οι ίδιες οι αθλήτριες.

Οι λόγοι για τους οποίους οι παίκτριες αντιτίθενται στην εμπλοκή του στοιχήματος είναι κυρίως κοινωνικοί και ηθικοί. Καταρχάς, όπως επισημαίνει η υπεύθυνη ποδοσφαίρου γυναικών, Λίντια Κρατζ, οι αθλήτριες αισθάνονται πως έχουν μια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και στις νέες γενιές. Για εκείνες, ο ακτιβισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους και μέσα από την ενασχόληση με το άθλημά τους συνεχίζουν να διεκδικούν πράγματα που θα έπρεπε να θεωρούνται πλέον αυτονόητα.

Γι' αυτόν τον λόγο θέλουν να παραδώσουν το άθλημα στην επόμενη γενιά καλύτερο από ό,τι το βρήκαν και να ανταποκριθούν στις ηθικές προσδοκίες των φιλάθλων τους. Επιπλέον, οι παίκτριες έχουν μοχθήσει σκληρά για ένα άθλημα που για χρόνια παρέμενε ευάλωτο και, κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα προστατευτικές απέναντι σε οτιδήποτε θα μπορούσε να αμαυρώσει τώρα την εικόνα του.

Ενδεικτικό είναι ότι κατά τους πρώτους μήνες της σεζόν 2026-2027 καταγράφηκε μια αισθητή αύξηση της διαδικτυακής κακοποίησης που σχετίζεται με τον τζόγο, κάτι το οποίο η WSL και οι παίκτριες θέλουν να αποφύγουν.