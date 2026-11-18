Με νέο προπονητή θα αγωνιστεί στο Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο η ΑΕΚ. Συγκεκριμένα παρελθόν από την Ένωση αποτελεί ο Στέλιος Κοζανίδης, με τον Δημήτρη Ανάκογλου να είναι ο αντικαταστάτης του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των κιτρινόμαυρων» έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Κοζανίδη, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε την τεχνική ευθύνη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Η ΑΕΚ τον ευχαριστεί για την προσφορά και τη συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στην προπονητική του καριέρα.

Καθήκοντα προπονητή αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ανάκογλου».