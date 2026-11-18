Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της 3ης φάσης του Κυπέλλου Γυναικών στα γραφεία της ΕΠΟ, με οκτώ αναμετρήσεις να προκύπτουν για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα η ΑΕΚ έχει μια εκτός έδρα αποστολή με τον Εθνικό, ενώ ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του την Κηφισιάς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει εκτός έδρας με τη Μαρκό, ενώ ο Ατρόμητος θα κοντραριστεί με τον Αστέρα Τρίπολης.

Να θυμίσουμε πως τα παιχνίδια θα είναι νοκ άουτ και έχουν προγραμματιστεί για τις 9 ή τις 16 Δεκεμβρίου 2026. Σε περίπτωση ισοπαλίας στα 90 λεπτά, δεν θα υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κρίνεται απευθείας στα πέναλτι.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της 3ης φάσης: