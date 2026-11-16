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Η Ρόντμαν το έριξε στον χορό με τη Μισέλ Κανγκ μετά την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του NWSL

Η Ρόντμαν το έριξε στον χορό με τη Μισέλ Κανγκ μετά την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του NWSL

Χριστίνα Κατσαμούρη

Η ομάδα της Μισέλ Κανγκ, Γουάσινγκτον Σπίριτ, νίκησε με 2-1 τη Γιούτα Ρόγιαλς και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό, όπου θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας της μέσα στο σπίτι της.

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Η Τρίνιτι Ρόντμαν και η Γουάσινγκτον Σπίριτ ετοιμάζονται για ακόμη έναν μεγάλο τελικό, τον τρίτο συνεχόμενο. Η ομάδα της Μισέλ Κανγκ νίκησε με 2-1 τη Γιούτα Ρόγιαλς στα ημιτελικά του NWSL και πήρε την πρόκριση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η χαρά ήταν μεγάλη, αφού οι παίκτριες της ομάδας πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο τους στην έδρα τους. Η Ρόντμαν, που αποτελεί ένα από τα μεγάλα ονόματα της ομάδας, θα έχει ξανά την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με έναν τελικό που έχει ξεχωριστή σημασία.

Η Γουάσινγκτον Σπίριτ είχε φτάσει μέχρι τον τελικό και το 2024 και το 2025, όμως και τις δύο φορές δεν κατάφερε να σηκώσει την κούπα, μένοντας στη δεύτερη θέση. Τώρα θέλει να αλλάξει την ιστορία και να κάνει το επόμενο βήμα. Το γεγονός ότι θα παίξουν στην έδρα τους είναι πολύ σημαντικό καθώς οι φίλαθλοι τους, θα δημιουργήσουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για να σπρώξουν την ομάδα προς τη νίκη.

Απέναντί της θα βρεθεί η Κάνσας Σίτι ΚάρεΝτ, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο του NWSL στις 21 Νοεμβρίου, στις 20:00 τοπική ώρα.

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