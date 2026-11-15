Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μια μαγική περίοδο, με τη γυναικεία ομάδα να μετρά πλέον δώδεκα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Ο απολογισμός μάλιστα είναι εντυπωσιακός, με εννέα νίκες και τρεις ισοπαλίες, ωστόσο ποια είναι η κυρία που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και έχει κάνει τους «κόκκινους διαβόλους» να πετάνε;

Πίσω από αυτή την εικόνα, κρύβεται η νέα προπονήτρια της ομάδας, η 41χρονη Εύα Ολίντ, η οποία φαίνεται πως αρχίζει να περνάει τη δική της ποδοσφαιρική φιλοσοφία και αναμένεται να γίνει από τα πιο διάσημα ονόματα στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Παρά τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα, η αρχή δεν ήταν εύκολη. Η Γιουνάιτεντ γνώρισε δύο διαδοχικές ήττες στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με αποκορύφωμα το βαρύ 5-0 από την Τσέλσι.

Αυτό όμως που ακολούθησε είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η ομάδα άρχισε να παρουσιάζει καλύτερη αμυντική λειτουργία και να γίνεται πιο αποτελεσματική στην επίθεση. Οι νίκες απέναντι σε Λίβερπουλ, Γουέστ Χαμ, Τσάρλτον και Άστον Βίλα, αλλά και οι ισοπαλίες απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι, Έβερτον και Άρσεναλ, αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της σταθερότητας που έχει αποκτήσει.

Η τελευταία νίκη μάλιστα ήρθε απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, με τη Γιουνάιτεντ να επικρατεί με 2-0 και να φτάνει τα 12 παιχνίδια χωρίς ήττα.

Man Utd Women are now unbeaten in their last 12 matches across all competitions What a man cannot do A woman does it better Abi how dem dey talk that thing? https://t.co/XEp7O2ZivI — 90mins Agenda (@Adejare91) November 15, 2026

Who is she?

Η σχέση της Εύα Ολίντ με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσε στο Σαμπαντέλ στην Καταλονία και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο στα επτά της χρόνια, αρχικά μαζί με αγόρια και στη συνέχεια στις γυναικείες ομάδες της περιοχής, ωστόσο, οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του ποδοσφαίρου γυναικών εκείνης της εποχής την οδήγησαν να δώσει προτεραιότητα στις σπουδές της.



Σπούδασε στο πανεπιστήμιο με στόχο να γίνει δασκάλα, αλλά το μικρόβιο του ποδοσφαίρου δεν έφυγε ποτέ. Μάλιστα, στα 26 της χρόνια έκανε τα πρώτα της βήματα στους πάγκους, αναλαμβάνοντας τη γυναικεία ομάδα της Σαντ Κιρζέ στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Στη συνέχεια εργάστηκε στις ακαδημίες της Σαντ Κουγάτ, αργότερα επέστρεψε στη Σαμπαντέλ, αναλαμβάνοντας ρόλο στις γυναικείες ομάδες.



Το επόμενο σημαντικό βήμα ήρθε στις ΗΠΑ, όταν δέχθηκε πρόταση από τη Χιούστον Ντάιναμο. Εκεί απέκτησε το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο ως προπονήτρια, δουλεύοντας στις ακαδημίες, με την ομάδα Κ19 αγοριών, αλλά και με γυναικείες ομάδες. Παράλληλα, συνεργάστηκε με τη Λουιζιάνα Κρου, ενώ μετά την πανδημία επέστρεψε στην Ισπανία και εντάχθηκε στην Καταλανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Στη συνέχεια, η Ολίντ ανέλαβε τη Χαρτς το 2021, μία ομάδα που βρισκόταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και μέσα σε πέντε χρόνια την οδήγησε στην κορυφή του σκωτσέζικου πρωταθλήματος, κατακτώντας το για πρώτη φορά στην ιστορία της, τη σεζόν 2025-26.





H φιλοσοφία της αποδίδει

Και κάπως έτσι, ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα της στο Μάντσεστερ. Στις 5 Αυγούστου του 2026, η Ολίντ διορίστηκε ως νέα προπονήτρια της Γιουνάιτεντ στη Women's Super League με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028 και δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος, ενώ αντικατέστησε τον Μαρκ Σκίνερ, μόλις ένα μήνα πριν από την έναρξη της σεζόν.

Η Ολίντ επιχειρεί να αλλάξει την αγωνιστική ταυτότητα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντκαι δίνει έμφαση στην οργανωμένη ανάπτυξη από την άμυνα, στις σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και ευελιξία στην επίθεση. Το ζητούμενο είναι η ομάδα να μην εξαρτάται από μεμονωμένες ενέργειες, αλλά να μπορεί να ξεπερνά οργανωμένα την αντίπαλη πίεση, να δημιουργεί αριθμητικά πλεονεκτήματα και να αξιοποιεί τους χώρους που προκύπτουν.

Κάπως έτσι, οι δώδεκα αγώνες χωρίς ήττα, αποτελούν ένα πολύ θετικό πρώτο δείγμα. Το ζητούμενο όμως είναι η διάρκεια, η συνέπεια και η δυνατότητα της ομάδας να διεκδικήσει τους μεγάλους στόχους της σεζόν, ενώ αυτή τη στιγμή, η Γιουνάιτεντ είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Τι σημαίνει αυτό για το ποδόσφαιρο

Ο διορισμός της Εύα Ολίντ σε έναν απαιτητικό σύλλογο όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξεπερνά τα όρια μιας απλής επιλογής στον πάγκο. Και κάπου εκεί, επανέρχεται το ζήτημα του να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες σε σημαντικές θέσεις στο ποδόσφαιρο.

Παρά την ανάπτυξη του αθλήματος, τις επενδύσεις και τις οικονομικές απολαβές, οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη παρουσία στους πάγκους κορυφαίων ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, η Γιουνάιτεντ δεν έκανε την αρχή, αλλά έστειλε το μήνυμα. Δεν εξαλείπτει την ανισότητα, ωστόσο δεν στράφηκε σε ένα μεγάλο όνομα που προέρχεται από το ποδόσφαιρο ανδρών, αντ' αυτού, επέλεξε μία γυναίκα, πολλά υποσχόμενη και εξαιρετικά επιτυχημένη, δίνοντας ένα θετικό παράδειγμα και σε άλλους συλλόγους για το μέλλον.