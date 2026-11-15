Η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών ολοκληρώθηκε, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-1 στο γήπεδο των Νέων Επιβατών, ύστερα από γκολ των Γκατσανίτσα και Αντρεεφσκα. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη είναι πρώτη στην κατάταξη έχοντας συγκεντρώσει 21 βαθμους.

Στη δεύτερη θέση με 18 βαθμούς συναντάμε τον Αστέρα Aktor Γυναικών, που νίκησε σήμερα με το εμφατικό 4-0 τη ΡΕΑ στην Κρήτη. Ολσέβσκα, Πίτσιου, Λοβ και Γκάτσου σημείωσαν τα τέσσερα τέρματα των Αρκάδων, που έχουν πλέον έξι θετικά αποτελέσματα σε ισάριθμα ματς.

Άνετο πέρασμα του Βόλου από την έδρα της Κηφισιάς, με την ομάδα της Μαγνησίας να επικρατεί με 4-0 και να παραμένει στην 5η θέση της κατάταξης. Αντίστοιχα, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου, με τις Χατζηνικολάου και Σαΐχ να διαμορφώνουν το 0-2 υπέρ της Ένωσης, που είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς.

Ήττα για τον ΠΑΣ Πύργο με 1-2 στην έδρα του από την Αγία Παρασκευή, ενώ χθες Σάββατο (14/11) οι Σειρήνες Γρεβενών έβαλαν «φρένο» και στον ΟΦΗ, με τις Ηρακλειώτισσες να χάνουν με 1-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σειρήνες Γρεβενών - ΟΦΗ 1-0

ΡΕΑ - Αστέρας Aktor Γυναικών 0-4

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 3-1

Κηφισιά - Βόλος 0-4

Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ 0-2

ΠΑΣ Πύργος - Αγία Παρασκευή 1-2

Αναλυτικά η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 21

2. Αστέρας Aktor 18

3. ΑΕΚ 16

4. Παναθηναϊκός 15

5. Βόλος 11

6. Αγία Παρασκευή 7

7. Σειρήνες Γρεβενών 7

8. ΡΕΑ 7

9. Κηφισιά 5

10. ΠΑΣ Πύργος 3

11. ΟΦΗ 1

12. Οδυσσέας Μοσχάτου -2 (έχει ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών)

