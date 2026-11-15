Πατρικίδης: «Ο ΠΑΟΚ έχει μέταλλο και το αποδεικνύουμε σε κάθε αγώνα»

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το αήττητο σερί του επικρατώντας με 3-1 και του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Α΄ Εθνικής ποδοσφαίρου Γυναικών. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των νταμπλούχων, Θανάσης Πατρικίδης ανέφερε τα εξής: «Σίγουρα, ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι, καθώς και ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είχαμε περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχουμε κι άλλα γκολ. Δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε, δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά πετύχαμε κι εμείς τρία. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλή επίθεση και ότι ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό που λέμε το μέταλλο και νομίζω ότι το αποδεικνύουμε σε κάθε αγώνα».

Μπράμε: «Δεν πανικοβληθήκαμε όταν ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε»

Από την πλευρά της η Έφη Μπράμε επισήμανε: «Γνωρίζαμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος και το γνωρίζαμε καλά. Όλη την εβδομάδα προετοιμαζόμασταν για αυτό το ματς, το οποίο ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τους τρεις βαθμούς, καθώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια απαιτούν μεγάλη πειθαρχία και υπομονή. Δεν πανικοβληθήκαμε όταν ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε. Αντιθέτως, πεισμώσαμε ακόμη περισσότερο και το αποδείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο.

Όσο για το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Αστέρα Τρίπολης, πρόκειται για ακόμη μία δυνατή αναμέτρηση απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Όπως κάναμε και πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα μέσα στην εβδομάδα, ώστε να αντιμετωπίσουμε τον επόμενο αντίπαλό μας».