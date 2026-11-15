Παναθηναϊκός: Το απίθανο γκολ της ισοφάρισης από την Σιαφαρίκα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Αυτή την ώρα διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στην Α' Εθνική Γυναικών (Live από Gazzetta), με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στο γήπεδο των Νέων Επιβατών τον Παναθηναϊκό.

Οι παίκτριες του Δικεφάλου του Βορρά άνοιξαν τον σκορ μόλις στο 15ο λεπτό, μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Μινέλα Γκατσανίτσα, όμως η απάντηση του τριφυλλιού δεν άργησε να έρθει.

Συγκεκριμένα, στο 29ο λεπτό η 19χρόνη χαφ των Πρασίνων εξαπέλυσε ένα σουτ έξω από την μικρή περιοχή των αντιπάλων της, με την μπάλα να χτυπάει στο όριζοντιο δοκάρι της εστίας της Γρηγοριάδου και να καταλήγει στα δίχτυα, φέρνοντας και πάλι την ισορροπία στην αναμέτρηση.