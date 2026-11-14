Εποχή Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Αργεντίνο τεχνικό να ετοιμάζεται να σηκώσει μανίκια για να βάλει πάλι τους Reds Devils σε τροχιά επιτυχιών, φυσικά δεν σκοπεύει να πάει μόνος του.

Όπως κάθε προπονητής θέλει να έχει δίπλα του ανθρώπους με τους οποίους έχει ήδη συνεργαστεί, με ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν να είναι εκείνο της Σίλβια Τουγιά. Η 46χρονη Ισπανίδα είναι ειδικός στη φυσική κατάσταση και, σύμφωνα με τη Guardian, βρίσκεται ανάμεσα στους συνεργάτες που αναμένεται να ακολουθήσουν τον Ποτσετίνο στο Μάντσεστερ.

Κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν αναλογιστεί κανείς ότι θα είναι η πρώτη γυναίκα στο τεχνικό επιτελείο της Γιουνάιτεντ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, όπου η Τουγιά εργαζόταν από τον Οκτώβριο του 2024. Βασική της δουλειά ήταν η ενδυνάμωση των ποδοσφαιριστών και η σωστή προετοιμασία του.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η εν λόγω συνεργάτης έχει διδακτορικό στην αθλητική επιστήμη, έχει εργαστεί στην ισπανική FC Levante Badalona, ενώ έχει διδάξει και στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. Μάλιστα, είχε ήδη γράψει ιστορία στις ΗΠΑ, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε επίσημα στο προπονητικό επιτελείο της ανδρικής εθνικής ομάδας.