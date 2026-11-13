Τέσσερις ποδοσφαιριστές της Τσέλσι είδαν τα ονόματά τους να μπαίνουν στα Guinness World Records, με τον Κόουλ Πάλμερ και τη Χάνα Χάμπτον να ξεχωρίζουν για τα επιτεύγματά τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Συγκεκριμένα ο Κόουλ Πάλμερ έχει κάθε λόγο να αισθάνεται περήφανος, καθώς κατέχει πλέον το ρεκόρ για το πιο γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία της Premier League. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός χρειάστηκε μόλις 29 λεπτά για να σκοράρει με το αριστερό, το δεξί πόδι αλλά και με κεφαλιά κόντρα στην Έβερτον, τον Απρίλιο του 2024.

Εκείνο το απόγευμα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ήταν σίγουρα στα φόρτε του, αφού βρήκε δίχτυα συνολικά τέσσερις φορές. Μάλιστα, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 38 λεπτά και κρατούσε για σχεδόν τρεις δεκαετίες...

Στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες μπήκε και η Χάνα Χάμπτον. Η τερματοφύλακας της Τσέλσι έγινε η νεότερη γκολκίπερ που συμπλήρωσε 100 συμμετοχές στη Women's Super League, φτάνοντας στο συγκεκριμένο ορόσημο σε ηλικία 23 ετών και 353 ημερών. Το κατάφερε στις 3 Νοεμβρίου 2024, στην αναμέτρηση με την Έβερτον, όπου οι «μπλε» επικράτησαν με 5-0.

Η τετράδα των παικτών της Τσέλσι συμπληρώνεται από τον Έστεβαο, που έγινε ο νεότερος νικητής της βραζιλιάνικης Bola de Ouro, σε ηλικία 17 ετών και 229 ημερών, και τη Μαανάκα Ματσουκούμπο, η οποία κατέχει το ρεκόρ της νεότερης παίκτριας που πέτυχε χατ-τρικ στο NWSL, σε ηλικία 21 ετών και 81 ημερών.