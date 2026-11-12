Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις, με τις νταμπλούχες να ανακοινώνουν την επιστροφή της Εύας Κωνσταντινίδου που αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Ποδοσφαίρου γυναικών, ανακοινώνουν την επιστροφή της αθλήτριας, Εύας Κωνσταντινίδου, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 7 Ιανουαρίου 2008, η Εύα Κωνσταντινίδου αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και έχει ύψος 178cm.

Η ποδοσφαιρική της διαδρομή ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο αγωνίστηκε στην Α’ Εθνική τη σεζόν 2021-22. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες του Κιλκισιακού, των Ελπίδων Καρδίτσας και των Σειρήνων Γρεβενών, με τις δύο τελευταίες ομάδες να αποτελούν σταθμούς σε δύο ανόδους στην Α’ Εθνική, αμφότερες με αήττητη πορεία.

Τη σεζόν 2024-25 επέστρεψε για δεύτερη φορά στον Δικέφαλο, ενώ ακολούθησε το σύντομο πέρασμά της από τη ΡΕΑ.

Παράλληλα, έχει σταθερή παρουσία στις Εθνικές Ομάδες, ξεκινώντας το 2022 από την Εθνική Προκορασίδων, συνεχίζοντας στην Εθνική Κορασίδων και πλέον αποτελώντας μέλος της Εθνικής Νεανίδων.

«Κάτι ξεχωριστό για εμένα η επιστροφή στον ΠΑΟΚ»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Εύα Κωνσταντινίδου, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου: «Η επιστροφή μου στον ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Επιστρέφω στην ομάδα από όπου ξεκίνησαν όλα και αυτό έχει μεγάλη σημασία για εμένα. Γυρίζω πίσω με χαρά, όρεξη, νέους στόχους και ακόμη μεγαλύτερη θέληση να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Είναι ένα όμορφο συναίσθημα να επιστρέφεις εκεί όπου κάποτε ξεκίνησε το ταξίδι σου. Ανυπομονώ για τη συνέχεια και για όλα όσα θα ζήσουμε μαζί!».

Καλώς ήρθες και πάλι, Εύα!»,