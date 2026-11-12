Τις παίκτριες που θα έχει στη διάθεσή του για τα δύο φιλικά παιχνίδια με τη Βόρεια Ιρλανδία ανακοίνωσε ο Βασίλης Σπέρτος. Θυμίζουμε πως η Εθνική Γυναικών θα ταξιδέψει στο Λάρν για τις αναμετρήσεις της 27ης Νοεμβρίου και της 1ης Δεκεμβρίου, με το πρώτο παιχνίδι να ξεκινά στις 21:00 και το δεύτερο στις 18:00, ώρα Ελλάδας.

Αναλυτικά οι επιλογές του Έλληνα τεχνικού:

Τερματοφύλακες:

Πεταλωτή Ραφαηλία-Δήμητρα (Moncalieri Women), Αναστασιάδης Αριάνα (Hibernian Women), Κατεργιαννάκη Στυλιανή (Παναθηναϊκός).

Αμυντικοί:

Μάρκου Ελένη (Galatasaray), Θεοδωράκη Μαρίνα (KKPK MEDYK KONIN 1985), Παπαϊωάννου Παναγιώτα (Exeter City Women FC), Γκούνη Μαρία (ΠΑΟΚ), Καπνίση Μαρία (ΑΕΚ), Πατερνά Μαρία (Αστέρας Τρίπολης), Νταρζάνου Σταματία (Παναθηναϊκός), Ζάγκλη Σοφία (ΑΕΚ).

Μέσοι:

Μωραϊτου Αθανασία (Fc Luzern), Χαλατσογιάννη Γεωργία (ΥΒ Frauen), Σαρρή Βεατρίκη (Birmingham City), Φακίνου Αργυρώ (Ohio Bobcats), Τσαρουχά Αθανασία (SC SAND 1946), ΣαΊχ Ελένη(ΑΕΚ), Μπράμε Ευθυμία( ΠΑΟΚ), Δρακογιαννάκη Ελευθερία (ΠΑΟΚ), Πούλιου Γρηγορία (Παναθηναϊκός).

Επιθετικοί:

Μπρουκσάιρ Καλλίστη-Κωνσταντίνα (Rangersfc), Παπαθεοδώρου Ιωάννα (OH LEUVEN ), Ραπάνη Μαριάννα (Mercer women's soccer), Γιαννακά Βασιλική (ΠΑΟΚ), Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ), Τζούρτζεβιτς Ηλέκτρα (Παναθηναϊκός).

Με την ολοκλήρωση της αποστολής στην Ιρλανδία θα αποχωρήσουν οι παίκτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό και θα ενσωματωθούν για τις προπονήσεις 02-05/12 και το φιλικό παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή, οι ακόλουθες:

Τερματοφύλακες:

Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ), Μανουκαράκη Ειρήνη (ΡΕΑ), Νάση Ζωή (ΑΕΚ), Φόρλιακα Χριστίνα (Κηφισιά).

Αμυντικοί:

Προξένου Δήμητρα (ΑΕΚ), Γκάτσου Αναστασία (Αστέρας Τρίπολης), Δοϊρανλή Φανή (Αστέρας Τρίπολης), Κανέλλου Χριστίνα (Παναθηναϊκός).

Μέσοι:

Κιουρεξίδου Ευμορφία (ΠΑΟΚ), Νάνου Ευαγγελία (Παναθηναϊκός), Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ).

Επιθετικοί:

Κωστοπούλου Κωνσταντίνα ( Παναθηναϊκός), Πίτσιου Νικολέτα ( Αστέρας Τρίπολης), Βαρδαλή Θωμαή (ΠΑΟΚ), Γεωργαντζή Ιφιγένεια (Π.Α.Σ. Πύργος).