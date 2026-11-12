Ο πρώην παίκτης του Άρη, Κωνσταντίνος Καζναφέρης στην Άιντραχτ που πρωταγωνιστεί

Στην τρίτη θέση της Bundesliga γυναικών βρίσκεται η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, έχοντας ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή σεζόν. Αυτό όμως που αξίζει να γνωρίζουμε είναι ότι στο επιτελείο της γερμανικής ομάδας βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο Κωνσταντίνος Καζναφέρης, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο στον τομέα της ανάλυσης.

Συγκεκριμένα η Άιντραχτ μετράει 17 βαθμούς μετά από εννέα αγωνιστικές, με απολογισμό πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Βρίσκεται πίσω από την Μπάγερν Μονάχου, που έχει το απόλυτο με 27 βαθμούς, και τη Βόλφσμπουργκ, η οποία ακολουθεί με 24. Η ομάδα της Φρανκφούρτης παραμένει, πάντως, μέσα στις πρώτες θέσεις και συνεχίζει την προσπάθειά της για να κάνει την... έκπληξη. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η στρογγυλή θεά μας έχει χαρίσει από τις πιο όμορφες ιστορίες ανατροπών.

Φυσικά μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί και ο Κωνσταντίνος Καζναφέρης. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Άρη, ΠΑΣ Γιάννινα, Εργοτέλη και Ηρακλή έχει «κρεμάσει» τα παπούτσια του από το 2021 και ασχολείται πλέον με την ανάλυση του ποδοσφαίρου στην γερμανική ομάδα γυναικών. Μάλιστα δεν είναι ο πρώτος Έλληνας εκεί, αφού την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν εκεί η αρχηγός της Εθνικής, Ελένη Μάρκου.

Η συνεργασία του με την Άιντραχτ ξεκίνησε τη σεζόν 2025-26, ενώ πριν από έχει υπάρξει και team manager.