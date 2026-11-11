Ο ΠΑΟΚ δεν σταματά τις μεταγραφικές του κινήσεις με τις πρωταθλήτριες να κοιτάζουν όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον. Συγκεκριμένα οι «ασπρόμαυρες» ανακοίνωσαν την απόκτηση της 19χρονης, Κωνσταντίνας Δρακογιαννάκη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Κωνσταντίνα Δρακογιαννάκη, ενισχύοντας το ρόστερ με μία νεαρή και πολλά υποσχόμενη αθλήτρια.

Η Κωνσταντίνα Δρακογιαννάκη γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου 2007, έχει ύψος 1,60μ. και αγωνίζεται ως δεξί μπακ.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική της διαδρομή από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ Κρουσώνα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά στον Εργοτέλη, τον ΟΦΗ, τα Τρίκαλα και το Μοσχάτο, αποκτώντας εμπειρίες από διαφορετικά αγωνιστικά περιβάλλοντα.

Παράλληλα, έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα με την Εθνική Ομάδα Κ19, έχοντας διεθνείς συμμετοχές και αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

«Ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η νέα εμπειρία»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Κωνσταντίνα Δρακογιαννάκη, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου: «Είμαι πολύ χαρούμενη για τη νέα μου αρχή στον ΠΑΟΚ! Ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η νέα εμπειρία και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ακόμη μεγαλύτερη χαρά για μένα είναι το γεγονός ότι θα μοιραστώ αυτή τη διαδρομή με την αδερφή μου, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε συμπαίκτριες».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνα!».