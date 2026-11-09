Η Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών συνεχίζει να είναι... αντρική υπόθεση: 37 άνδρες και μόλις 3 γυναίκες στις νέες επιτροπές της!

Η πρόσφατη απόφαση της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών για τη σύσταση δύο νέων επιτροπών αποτελεί, εκ πρώτης όψεως, ένα θετικό κι αναγκαίο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του αθλήματος στη χώρα μας, δεν παύει ωστόσο να μας προβληματίζει το ποσοστό της συμμετοχής των ποδοσφαιριστριών σε αυτό το εγχείρημα.

Ας τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Η Επιτροπή Εξέτασης της Μετάβασης σε Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο θα έχει πλέον ως βασικό σκοπό το να προτείνει το νομικό και οικονομικό πλαίσιο που θα μετατρέψει το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής από ερασιτεχνικό σε επαγγελματικό, εξασφαλίζοντας την εργασιακή σταθερότητα για την οποία «φωνάζουν» εδώ και χρόνια οι παίκτριες.

Παράλληλα, η Επιτροπή Επικοινωνίας και ΜΜΕ συστάθηκε για να βοηθήσει με το θέμα της προβολής και τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ώστε το πρωτάθλημα να γίνει ακόμα πιο γνωστό και προσβάσιμο στο ευρύ κοινό.

Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες, άλλωστε η FIFA και η UEFA ασκούν συνεχή πίεση στα μέλη τους για να εφαρμοστεί το πλάνο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου γυναικών. Τι γίνεται, όμως, όταν από αυτές τις προσπάθειες συνεχίζουν να αποκλείονται τα άτομα τα οποία αφορούν άμεσα οι αλλαγές που συζητιούνται;

Μετά την ανακοίνωση των συνθέσεων των επτά συνολικά επιτροπών της ΕΣΠ διαπιστώνουμε ότι από τα 40 συνολικά στελέχη, οι 37 είναι άνδρες και μόλις οι 3 είναι γυναίκες!

Πρόκειται για τη Νίκη Γρηγορίου στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων, καθώς και τη Χαρά Δημητρίου με τη Φωτεινή Μινάκη στην Επιτροπή Μετάβασης.

Μια εικόνα αναχρονιστική για μια σειρά από ουσιαστικούς λόγους. Πρώτον, είναι παράλογο το μέλλον, οι συνθήκες εργασίας, οι κανόνες και οι στρατηγικές για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών να αποφασίζονται σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα από άτομα που δεν έχουν ζήσει ποτέ το άθλημα από μέσα. Οι παίκτριες και οι προπονητές/προπονήτριές τους βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις διακρίσεις που υπάρχουν ακόμα στον χώρο. Η απουσία της δικής τους οπτικής στερεί από τις επιτροπές που καλώς συστάθηκαν τη γνώση που απαιτείται για τη διαμόρφωση ενός υγιούς περιβάλλοντος για όλες τις νυν παίκτριες και για αυτές που θα έρθουν.

Δεύτερον, η στελέχωση αυτή είναι αντίθετη με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δώσει η UEFA και η FIFA, οι οποίες υπογραμμίζουν ότι η ανάπτυξη του αθλήματος προϋποθέτει και την ισότιμη διοικητική συμμετοχή των γυναικών («gender-inclusive governance»)!

Τέλος, το μήνυμα που εκπέμπεται από τη στελέχωση των τμημάτων αυτών είναι εντελώς αποθαρρυντικό. Όταν οι παίκτριες βλέπουν ότι δεν έχουν θέση και δεν εκπροσωπούνται στον βαθμό που θα έπρεπε στα διοικητικά συμβούλια του δικού τους αθλήματος, υπονομεύεται η ίδια η έννοια της ισότητας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Υπάρχει μια σειρά από ποδοσφαιρίστριες που αποσύρθηκαν από τη δράση και θέλουν να κάνουν κάτι ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες για τα νέα κορίτσια, αντ' αυτού βλέπουμε πως η νοοτροπία της παραγοντοκρατίας παραμένει ισχυρή.

Αναλυτικά οι επιτροπές



1. Επιτροπή Έκτακτων Θεμάτων

Καρτσακλής Ιγνάτιος – Πρόεδρος

Μπεκιάρης Θεολόγος – Μέλος

Κάκκος Ιωάννης – Μέλος

Παύλου Κωνσταντίνος – Μέλος

Παντελίδης Φώτης – Μέλος

2. Επιτροπή Πρωταθλημάτων

Παύλου Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

Πατατανές Αντώνης – Μέλος

Κοτσώνης Θεόδωρος – Μέλος

Βαρδάλης Κωνσταντίνος – Μέλος

Γρηγορίου Νίκη – Μέλος

Αμούργης Χρήστος – Μέλος

Νατσιόπουλος Ιωάννης – Μέλος

Χριστόπουλος Χρήστος – Μέλος

Μανουκαράκης Ηρακλής – Μέλος

3. Επιτροπή Εξέτασης της Μετάβασης σε Μορφή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Παύλου Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

Κάκκος Ιωάννης – Μέλος

Μανουκαράκης Ηρακλής – Μέλος

Γκόφας Δημήτρης – Μέλος

Μπεκιάρης Θεολόγος – Μέλος

Τσιρίκας Αναστάσιος – Μέλος

Δημητρίου Χαρά – Μέλος

Μινάκη Φωτεινή – Μέλος

Τζόρβας Ιωάννης – Μέλος

Παντερμαλής Νικόλαος – Μέλος

4. Οικονομική Επιτροπή

Κάκκος Ιωάννης – Πρόεδρος

Φύτρας Κυριάκος – Μέλος

Μπεκιάρης Θεολόγος – Μέλος

Νατσιόπουλος Ιωάννης – Μέλος

Καρτσακλής Ιγνάτιος – Μέλος

5. Επιτροπή Μάρκετινγκ

Καρτσακλής Ιγνάτιος – Πρόεδρος

Κάκκος Ιωάννης – Μέλος

Αμούργης Χρήστος – Μέλος

Παντελίδης Φώτης – Μέλος

Πατατανές Αντώνης – Μέλος

Μπεκιάρης Θεολόγος – Μέλος

Κοσσύφης Αθανάσιος – Μέλος

Τζανιδάκης Νικόλαος – Μέλος

Σταφύλας Μάριος – Μέλος

6. Επιτροπή Προμηθειών

Καρτσακλής Ιγνάτιος – Πρόεδρος

Πατατανές Αντώνης – Μέλος

Παντελίδης Φώτης – Μέλος

7. Επιτροπή Επικοινωνίας και ΜΜΕ

Μπεκιάρης Θεολόγος

Κοτσώνης Θεόδωρος

Καρτσακλής Ιγνάτιος

photo credits: Eurokinissi