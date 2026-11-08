Καλά κρατεί η μάχη στην Α’ Εθνική Γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να φιγουράρει στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης ακολουθεί με 15 μετά το «πάρτι» κόντρα στον ΟΦΗ, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται στους 13 και ο Παναθηναϊκός στους 12, έχοντας μάλιστα δύο παιχνίδια λιγότερα από τον Δικέφαλο του Βορρά.

Στην έκτη «στροφή» Βόλος και Σειρήνες Γρεβενών, αλλά και Αγία Παρασκευή και Κηφισιά, δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από την ισοπαλία.

Θυμίζουμε πως οι μοναδικές αήττητες ομάδες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα είναι ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης και Παναθηναϊκός. Με τις δύο τελευταίες να έχουν ένα ματς λιγότερο, το μεταξύ του ματς που διακόπηκε στο 45' την προηγούμενη εβδομάδα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών:

ΠΑΟΚ 18

Αστέρας Τρίπολης 15

Παναθηναϊκός 15

ΑΕΚ 13

Βόλος ΝΠΣ 8

Αγία Παρασκευή 7

ΡΕΑ 7

Κηφισιά 5

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ 4

ΠΑΣ Πύργος 1968 3

ΟΦΗ 1

Οδυσσέας Μοσχάτου -2

Επόμενη αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών: