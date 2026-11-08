Σε δίκη η Ντιαλό για τον ξυλοδαρμό συμπαίκτριας της!

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που βγήκε στο φως μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο στο ποδόσφαιρο γυναικών. Πλέον η Αμινατά Ντιαλό ετοιμάζεται να βρεθεί αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη για την επίθεση στην τότε συμπαίκτριά της στην Παρί Σεν Ζερμέν, Κεϊρά Χαμραουί.

Η 31χρονη πρώην ποδοσφαιρίστρια κατηγορείται για συνέργεια σεεπίθεση και συμμετοχή σε εγκληματική δράση. Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε η «Atletic» η ανακρίτρια που χειρίστηκε την υπόθεση έκρινε πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να παραπεμφθεί σε δίκη, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστή η ημερομηνία της εκδίκασης.

Former Paris Saint-Germain player Aminata Diallo is to stand trial at the Versailles Criminal Court five years after an attack on her then team-mate Kheira Hamraoui. Diallo, 31, has been charged with complicity in aggravated assault and criminal conspiracy. In a court order, seen by The Athletic, an investigating judge has now concluded there is sufficient evidence that Diallo instigated the attack on Hamraoui and should appear in court to decide if she is innocent or guilty. A date for the hearing has not yet been set. More from @charlotteharpur 🔗 https://t.co/6HxxgJpLCl — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 7, 2026

Θυμίζουμε πως όλα ξεκίνησαν στις 4 Νοεμβρίου 2021, όταν οι δύο ποδοσφαιρίστριες επέστρεφαν από δείπνο της ομάδας. Στην περιοχή Σατού, έξω από το Παρίσι, δύο άνδρες με κουκούλες σταμάτησαν το αυτοκίνητό τους. Ο ένας επιτέθηκε στη Χαμραουί με σιδερένια ράβδο, χτυπώντας την κυρίως στα πόδια, ενώ ο δεύτερος κρατούσε τη Ντιαλό καθηλωμένη στο τιμόνι.Αρχικά, η Ντιαλό είχε αφεθεί ελεύθερη χωρίς κατηγορίες.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, όμως, συνελήφθη μαζί με πέντε άνδρες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πίσω από την επίθεση φέρεται να βρισκόταν η έντονη αντιζηλία για αγωνιστικούς λόγους. Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή. Ο δικηγόρος της χαρακτήρισε την παραπομπή σε δίκη «εξοργιστική», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση περιλαμβάνει ανακρίβειες και εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως η πελάτισσά του θα αποδείξει την αθωότητά της.

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι της Χαμραουί κάνουν λόγο για μια σημαντική εξέλιξη, έπειτα από πέντε χρόνια αναμονής και μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ποδοσφαιρίστρια, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης με τεράστιο προσωπικό και επαγγελματικό αντίκτυπο.

Στη δίκη αναμένεται να παραστούν και οι πέντε άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και ο πρώην αθλητικός σύμβουλος της Ντιαλό, Σέζαρ Μαβακάλα, ο οποίος αντιμετωπίζει ξεχωριστή κατηγορία για παράνομη δραστηριότητα ως μάνατζερ.