Πατρικίδης: «Κρατάμε τους 3 βαθμούς και προχωράμε με σταθερότητα»

Ακόμα και χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου και έκανε το έξι στα έξι στην φετινή Α' Εθνική Γυναικών. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων», Θανάσης Πατρικίδης ανέφερε τα εξής: «Μια εκτός έδρας νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει έμπειρες παίκτριες και δυνατότητες, παρά τη θέση της στον βαθμολογικό πίνακα. Μακριά από τη συνηθισμένη μας απόδοση, αλλά με ουσία στο παιχνίδι μας, κρατάμε τους τρεις βαθμούς και προχωράμε με σταθερότητα στο πρωτάθλημα».