«Built to Shine»: Η εντυπωσιακή καμπάνια για το πρωτάθλημα γυναικών στην Ινδία γεμάτη μόδα και diversity

Η άνοδος ποδοσφαίρου γυναικών στην Ινδία τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. Το 2017, το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας περιοριζόταν σε μόλις δύο εβδομάδες αγωνιστικής δράσης και σε ένα και μόνο στάδιο, με τη συμμετοχή έξι ομάδων! Σήμερα, η εικόνα αυτή είναι εντελώς διαφορετική. Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, υπάρχουν πλέον δύο εθνικές κατηγορίες, ενώ έχει υπογραφεί 15ετής συμφωνία για τη συστηματική ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα με τη συνδρομή του κράτους.

Με αφορμή, λοιπόν, την έναρξη της 10ης σεζόν της Lxme Indian Women’s League, η ομοσπονδία αποφάσισε πως δεν ήθελε να περιοριστεί σε μια συνηθισμένη φωτογράφηση, αλλά προχώρησε στο λανσάρισμα μιας καμπάνιας που θέλει να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται οι γυναίκες στον αθλητισμό.

the indian women’s league photographed by ridhika mehra https://t.co/9DRfr7l4qE — ❦ (@browngirlscene) November 6, 2026

Η νέα αυτή καμπάνια με τίτλο «Built to Shine» ξεχωρίζει πρώτα λόγω της αισθητικής της. Για τις ανάγκες της συγκεντρώθηκαν 8 παίκτριες, μία από κάθε ομάδα, από την πρωταθλήτρια East Bengal FC μέχρι την πολυνίκη της διοργάνωσης Gokulam Kerala. Οι ποδοσφαιρίστριες απαθανατίστηκαν φορώντας εμφανίσεις διακοσμημένες με στρας, εντυπωσιακούς κορσέδες και κοσμήματα με μαργαριτάρια, με την καθεμία όμως να διατηρεί το δικό της προσωπικό στιλ. Όλες οι εικόνες αποπνέουν αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, πράγμα το οποίο ήταν και το ζητούμενο της καμπάνιας αυτής.

Το μήνυμα, όμως, που κρύβει αυτή η πρωτοβουλία είναι πιο ουσιαστικό, καθώς στόχος των εμπνευστών της ήταν το να προωθήσουν ισχυρά πρότυπα για τις νέες κοπέλες, με αθλήτριες που θα φορούν ό,τι θέλουν κι όπως θέλουν βάζοντας τη δική τους προσωπική πινελιά στο ντύσιμό τους. Παράλληλα, θέλουν και να εκσυγχρονίσουν την εικόνα του πρωταθλήματος στην Ινδία προσελκύοντας χορηγούς, αλλά και θεατές για το πρωτάθλημα γυναικών.

Η δράση αναμένεται να ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου.