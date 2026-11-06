Μια συνάντηση που γύρισε τον Έρλινγκ Χάαλαντ αρκετά χρόνια πίσω περίμενε τον Νορβηγό επιθετικό μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι ( 3-2 )απέναντι στη Λειψία.

Συγκεκριμένα στη φυσούνα της Red Bull Arena τον περίμενε η Άντρεα Νόρχαϊμ, ποδοσφαιρίστρια της ομάδας, η οποία ήταν πρώην συμπαίκτριά του από τα παιδικά τους χρόνια στην Bryne FK.

Οι δύο παίκτες είχαν ξεκινήσει μαζί τα ποδοσφαιρικά τους βήματα και συνυπήρχαν για πέντε χρόνια στις ακαδημίες του νορβηγικού συλλόγου, με τη Νόρχαϊμ να είναι το μοναδικό κορίτσι στην ομάδα αγοριών. Μάλιστα, τότε αγωνιζόταν στην επίθεση και είχε βρεθεί πολλές φορές στο πλευρό του νεαρού Χάαλαντ.

🇳🇴 Last night, at the Red Bull Arena in Leipzig, RB Leipzig Women's player Andrea Norheim waited for Erling Haaland in the tunnel after the game. Norheim and Haaland were team mates at Bryne FK, where she was the only girl in the boys team. They go way back. ❤️💙 https://t.co/kQyh9102mh — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 5, 2026

Η τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί ήταν πριν από περίπου οκτώ χρόνια. Όπως αποκάλυψε η ίδια στη BILD, όταν τον πλησίασε στη φυσούνα, εκείνος την αναγνώρισε αμέσως.

«Είχαμε πολύ καιρό να βρεθούμε, ίσως οκτώ χρόνια. Ήταν πολύ ωραίο που μιλήσαμε ξανά. Για μένα ήταν ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος που θυμόμουν από τότε που ήμασταν μικρότεροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Νόρχαϊμ, έχει γράψει τη δική του ιστορία στον χώρο. Στα 17 της μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό της Λιόν, με την οποία κατέκτησε το Champions League Γυναικών το 2017, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Σουηδία, Δανία και Πορτογαλία, πριν επιστρέψει στη Γερμανία για τη Λειψία το καλοκαίρι του 2025.