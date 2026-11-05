Γκούνη στο GWomen: «Θέλω ξανά το νταμπλ με τον ΠΑΟΚ και ένα γκολ με την Εθνική»

Η Μαρία Γκούνη έχει κάθε λόγο να χαμογελά, αφού η δουλειά της συνεχίζει να αναγνωρίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ. Μετά την παρουσία της στην καλύτερη ενδεκάδα της περσινής σεζόν, η ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ μίλησε στο GWomen για όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα, το αήττητο νταμπλ που δεν ξεχνά, τις ευρωπαϊκές βραδιές που την σημάδεψαν, αλλά και αυτά που ονειρεύεται να πετύχει στη συνέχεια.

Γιατί, όπως παραδέχεται, έχει ακόμη αρκετά που θέλει να ζήσει μέσα στο γήπεδο, με το όνειρο της να είναι να βάλει ένα γκολ για τη Γαλανόλευκη!

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεσαι ανάμεσα στις βραβευμένες του ΠΣΑΠΠ. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο θεσμός για μία ποδοσφαιρίστρια και τι σημαίνει για εσένα προσωπικά αυτή η διάκριση;

«Σημαίνει πολλά για εμένα το γεγονός ότι βρίσκομαι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα βραβεία, καθώς δείχνει μια σταθερότητα στην πορεία μου στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται η προσπάθεια και ο κόπος μας. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε η αναγνωρισιμότητα που υπάρχει σήμερα για το ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας. Επίσης, θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναγνωρίζονται και οι θέσεις των αμυντικογενών ποδοσφαιριστριών, καθώς, δυστυχώς ή ευτυχώς, το μεγαλύτερο μέρος της προβολής πηγαίνει συνήθως στις παίκτριες της επιθετικής γραμμής».

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για τη φετινή σεζόν, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο;

«Σίγουρα θέλουμε να διεκδικήσουμε τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ».

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν αήττητος, κατακτώντας το νταμπλ. Τι κρατάς πιο έντονα από εκείνη τη χρονιά;

«Σίγουρα το να κατακτάς τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, θεωρώ ότι η εικόνα μας στην Ευρώπη είναι κάτι που με σημάδεψε περισσότερο. Κάναμε μια πολύ καλή πορεία, τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League. Θα μπορούσαμε να είχαμε συνεχίσει ακόμη περισσότερο, αν είχαμε λίγη τύχη παραπάνω».

Είσαι βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας και βλέπουμε ότι η πορεία σου εξελίσσεται. Είναι στο μυαλό σου το ενδεχόμενο να αγωνιστείς κάποια στιγμή στο εξωτερικό;

«Σίγουρα αποτελεί στόχο κάθε ποδοσφαιρίστριας να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν κοιτάζω ακόμη αυτό το κομμάτι, καθώς προτεραιότητά μου είναι να πετύχουμε τους στόχους μας με την ομάδα».

Αν κάνουμε την ίδια συζήτηση σε έναν χρόνο από τώρα, τι θα ήθελες να έχεις πετύχει μέχρι τότε;

«Θέλω πάρα πολύ να πετύχω ένα γκολ με την Εθνική ομάδα και, φυσικά, να κατακτήσουμε ξανά το νταμπλ με τον ΠΑΟΚ».

Το παιχνίδι με την Εθνική ήταν σχεδόν σαν όνειρο. Είχες την ευκαιρία να βρεθείς απέναντι στο είδωλό σου, τη Λία Γουίλιαμσον. Το φανταζόταν ποτέ η μικρή Μαρία ότι θα ζούσε μια τέτοια στιγμή;

«Σίγουρα δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο, τουλάχιστον όχι σε τέτοιο βαθμό. Είναι, όμως, κάτι για το οποίο αισθάνομαι πολύ περήφανη και ευλογημένη που μου δόθηκε η δυνατότητα να το καταφέρω. Ελπίζω να συνεχίσω να βοηθάω τη χώρα μου στο υψηλότερο επίπεδο».