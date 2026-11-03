Σπέρτος: «Θα κοιτάξουμε ακόμη και την άνοδο στη League A»

Τους αντιπάλους της στο Women’s Nations League έμαθε η Εθνική Γυναικών, η οποία θα βρει απέναντί της την Ουκρανία, την Τσεχία και τη Λιθουανία. Ομάδες με παραστάσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου γυναικών.

Λίγο μετά την κλήρωση ο τεχνικός της «Γαλανόλευκης» μίλησε για τους στόχους τη Ελλάδας τονίζοντας μεταξύ αλλων πως οι αγώνες αυτοί είναι ευκαιρία να ανέβει σκαλοπάτι η ομάδα



Αναλυτικά όσα δήλωσε:



«Βλέπω το αποτέλεσμα της κλήρωσης ως μία ευκαιρία για να ανέβουμε ένα ακόμη σκαλοπάτι στην εξελικτική διαδικασία της ομάδας. Είναι η δεύτερη χρονιά που δουλεύουμε με τις διεθνείς παίκτριες και τους συνεργάτες στο προπονητικό staff και πλέον έχουμε γνωριστεί αρκετά και έχουμε αποκτήσει την ποδοσφαιρική χημεία που μας επιτρέπει να κοιτάξουμε ακόμη ψηλότερα. Για μας λοιπόν έχει μεγάλη αξία να ανέβουμε ένα ακόμη επίπεδο και να σταθεροποιηθούμε μεταξύ των καλών ομάδων της Ευρώπης.Το γεγονός ότι οι δύο από τους αντιπάλους που προέκυψαν στον όμιλο, η Ουκρανία και η Τσεχία, βρίσκονται αρκετά πιο ψηλά από μας στην κατάταξη της FIFA, δείχνει ότι σίγουρα πρόκειται για πολύ δυνατές ομάδες. Τις σεβόμαστε, όπως και την Λιθουανία που προέρχεται από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας, ωστόσο αυτό σε τίποτα δεν διαφοροποιεί τους στόχους μας. Η εξέλιξη της Εθνικής και η σταθεροποίησή της αφορά στην προσπάθεια για παραμονή στη League B του Nations League και, βλέποντας τα παιχνίδια ένα-ένα, αν μας δοθεί η ευκαιρία θα κοιτάξουμε ακόμη και την πιθανότητα ανόδου στην League A.

Περισσότερο από όλα όμως, σημασία έχει η προσήλωση με σοβαρότητα στη δική δουλειά μας ως Ομάδα -και εκεί θα εστιάσουμε με τις παίκτριες και τους συνεργάτες μου. Αυτή είναι η αφετηρία και αυτή μας δίνει το δικαίωμα να βελτιωνόμαστε και να καθορίζουμε κάθε φορά και πιο υψηλούς στόχους. Προχωρούμε λοιπόν βήμα-βήμα με τον ίδιο ζήλο και κυρίως με την ίδια αγάπη για αυτό που κάνουμε».