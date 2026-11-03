Σαρρή στο gWomen: «Έχουμε τα εφόδια και την ποιότητα για να φτάσει η Εθνική στο τοπ επίπεδο»

Η Βεατρίκη Σαρρή τιμήθηκε στην 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ ως η κορυφαία Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια του εξωτερικού για τη σεζόν 2025/26.

Η 28χρονη αριστερή εξτρέμ της Μπέρμιγχαμ έδωσε το «παρών» στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» για να παραλάβει το βραβείο της και μετά το πέρας της εκδήλωσης μίλησε στο gWomen για τη σημασία της αναγνώρισης της από τις συναδέλφισσες της, τα συναισθήματα της για την μακρά και επιτυχημένη πορεία της στο εξωτερικό, καθώς και για τις πρόσφατες μάχες της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην πανίσχυρη ομάδα της Αγγλίας.

Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσένα;

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ και πάλι. Το πιο σημαντικό είναι η αναγνώριση από τις συναθλήτριες και συμπαίκτριές μου. Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα».

Θεωρείς πως έχεις πετύχει στο ποδόσφαιρο όσα ονειρευόσουν όταν ξεκινούσες σε μικρή ηλικία;

«Τα έχω πετύχει και πολλές φορές είμαι, θα έλεγα, πολύ αυστήρη με τον εαυτό στο κομμάτι αυτό. Όμως πλέον προσπαθώ να ζω τη καθημερινότητα, να ζω τη στιγμή και να απολαμβάνω αυτό που ουσιαστικά έχω πετύχει. Δηλαδή να μην το θεωρώ δεδομένο και να προσπαθώ να περνάω καλά κάθε λεπτό».

Παίζεις ποδόσφαιρο στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια. Έχοντας επικοινωνία με κοπέλες που παίζουν ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα, συζητάτε για πράγματα τα οποία τις προβληματίζουν εδώ; Γίνονται οι αναπόφευκτες συγκρίσεις με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό και εδώ στη χώρα μας;

«Εντάξει θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται από τις παίκτριες, το πόσο ανταγωνιστικές είναι και στο κομμάτι της Εθνικής και σε εθνικό επίπεδο γενικά. Πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλότερο επίπεδο για εμένα. Οπότε αυτό δείχνει ότι κάτι γίνεται σωστά. Το μόνο που πιστεύω λείπει, ίσως, είναι κάποιοι εξωγενείς παράγοντες όπως οι εγκαταστάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις παίκτριες να βελτιωθούν, να προστατεύονται από τραυματισμούς. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό».

Θα ήθελα ένα σχόλιο σου όσον αφορά την πρόσφατη μάχη της Εθνικής μας με την Αγγλία που κέντρισε το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

«Εντάξει ήταν πολύ δύσκολα παιχνίδια για εμάς. Ένα μεγάλο τεστ, στο οποίο θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε κυρίως στο πρώτο παιχνίδι αρκετά καλά. Υπάρχει μια διαφορά φυσικά , η Αγγλία για πάρα πολλά χρόνια είναι σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάποια σκαλοπάτια ακόμα για να φτάσουμε και εμείς εκεί. Θεωρώ όμως ότι έχουμε όλα τα εφόδια και την ποιότητα για να το κάνουμε».