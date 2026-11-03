Τους αντιπάλους της στο Women's Nations League 2027 έμαθε η Εθνική Γυναικών, μετά την κλήρωση που έγινε στη Νιόν. Η Ελλάδα θα βρίσκεται στον 2ο όμιλο της League B, με την ομάδα του Βασίλη Σπέρτου να καλείται να αντιμετωπίσει την Ουκρανία, την Τσεχία και τη Λιθουανία.

Μια αποστολή που μόνο εύκολη δεν λες, καθώς η Ουκρανία βρίσκεται στην 32η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA και η Τσεχία στην 34η, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί στην 58η θέση. Πιο χαμηλά βρίσκεται η Λιθουανία, στην 94η θέση.

Τα ματς αναμένεται να διεξαχθούν 23 Φεβρουαρίου με 5 Μαρτίου 2027, όταν θα γίνουν οι δύο πρώτες αγωνιστικές. Ωστόσο το αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Αναλυτικά ο τρόπος διεξαγωγής:

Οι ομάδες που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση στους ομίλους της League B και της League C θα ανέβουν απευθείας στην ανώτερη κατηγορία, ενώ εκείνες που θα τερματίσουν τέταρτες στους ομίλους της League A και της League Β θα υποβιβαστούν απευθείας στην κατώτερη κατηγορία. Για την άνοδο και τον υποβιβασμό των ομάδων στην ανώτερη και στην κατώτερη κατηγορία, θα ακολουθήσουν επίσης αγώνες play-off, ως εξής:

Στους αγώνες ανόδου και υποβιβασμού μεταξύ της League A και της League B θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες play-off (εντός και εκτός έδρας) οι τέσσερις ομάδες που θα καταλάβουν την τρίτη θέση στη League A, με τις τέσσερις που θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση στη League B. Οι νικήτριες θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στη League A.

Στους αγώνες ανόδου και υποβιβασμού μεταξύ της League B και της League C θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες play-off (εντός και εκτός έδρας) οι δύο καλύτερες τρίτες της League B με τις δύο καλύτερες δεύτερες της League C με "έπαθλο" για τις νικήτριες μία θέση στη League B. Οι δύο άλλες τρίτες των ομίλων της League B (η 3η και 4η) θα υποβιβαστούν στη League C.

Από την διεξαγωγή της φάσης των ομίλων και των play-off του Nations League θα προκύψει και η συνολική κατάταξη (Ranking) της UEFA, βάσει της οποίας θα διεξαχθεί η κλήρωση για την προκριματική φάση του EURO Γυναικών 2028.