Την κυριαρχία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών επιβεβαίωσε ο ΠΑΟΚ στην 45η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, συγκεντρώνοντας πέντε ατομικά βραβεία και επτά θέσεις στην καλύτερη ενδεκάδα της Α’ Εθνικής για τη σεζόν 2025-26.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η Μινέλα Γκατσανίτσα, η οποία απέσπασε δύο βραβεία, αυτό της πρώτης σκόρερ και της καλύτερης ξένης ποδοσφαιρίστριας του πρωταθλήματος.

Η Ντάνι Νόιχαους αναδείχθηκε καλύτερη τερματοφύλακας, η Παναγιώτα Αργυρίου κατέκτησε το βραβείο της καλύτερης νέας ποδοσφαιρίστριας, ενώ ο Θανάσης Πατρικίδης ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του ΠΑΟΚ στην καλύτερη ενδεκάδα της Α’ Εθνικής, με επτά ποδοσφαιρίστριες του «Δικεφάλου» να συμπεριλαμβάνονται στις κορυφαίες της περασμένης περιόδου.

Πρόκειται για τις Ντάνι Νόιχαους, Μαρία Μήτκου, Μαρία Γκούνη, Παναγιώτα Αργυρίου, Μάρτα Λιόπις, Λένι Αντρέεφσκα και Μινέλα Γκατσανίτσα.

Η μεγάλη παρουσία του ΠΑΟΚ στις φετινές βραβεύσεις αποτυπώνει την αγωνιστική υπεροχή των «ασπρόμαυρων» στο πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν, με τις αθλήτριες και τον προπονητή της ομάδας να συγκεντρώνουν την αναγνώριση των συναδέλφων τους.

Η αναφορά του ΑΣ ΠΑΟΚ:

«Με έντονο ασπρόμαυρο χρώμα πραγματοποιήθηκε η 45η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με τον ΠΑΟΚ να έχει σημαντική παρουσία στις βραβεύσεις για την Α’ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Γυναικών της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Οι αθλήτριες και ο προπονητής του Δικεφάλου ξεχώρισαν για την παρουσία τους, κατακτώντας διακρίσεις σε ατομικό επίπεδο, ενώ επτά ποδοσφαιρίστριες του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς.

Αναλυτικά οι βραβεύσεις του ΠΑΟΚ:

Καλύτερη Τερματοφύλακας: Ντάνι Νόιχαους

Καλύτερη Νέα Ποδοσφαιρίστρια: Παναγιώτα Αργυρίου

Καλύτερος Προπονητής: Θανάσης Πατρικίδης

Πρώτη Σκόρερ: Μινέλα Γκατσανίτσα

Καλύτερη Ξένη Ποδοσφαιρίστρια: Μινέλα Γκατσανίτσα

Καλύτερη Ενδεκάδα:

Ντάνι Νόιχαους

Μαρία Μήτκου

Μαρία Γκούνη

Παναγιώτα Αργυρίου

Μάρτα Λιόπις

Λένι Αντρέεφσκα

Μινέλα Γκατσανίτσα

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της αγωνιστικής παρουσίας και της συνολικής προσπάθειας του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-2026.

Συγχαρητήρια σε όλες τις βραβευθείσες, στον προπονητή και σε ολόκληρη την ομάδα!».