Η Γρηγορία Πούλιου συγκίνησε το κοινό στα 45α βραβεία του ΠΣΑΠΠ, με την ποδοσφαιρίστρια του Παναθηναϊκού να ανεβαίνει στη σκηνή και να κάνει μια συγκλονιστική ομιλία με αφορμή τη βράβευσή της.

Η ίδια αναδείχθηκε παίκτρια της χρονιάς μέσω της ψηφοφορίας που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος και άδραξε την ευκαιρία ώστε να μιλήσει για ένα πολυ αγαπημένο της πρόσωπο.

Η παίκτρια του Τριφυλλιού αφιέρωσε το βραβείο στον αδερφό της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως εκείνος δίνει μια δική του «μάχη» με την ίδια να υποστηρίζει πως δεν μπορεί να είναι στο πλευρό του όσο θα ήθελε.

Δείτε το βίντεο από τα βραβεία του ΠΣΑΠΠ