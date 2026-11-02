Σεξιστική επίθεση στη διαιτητή του Κόμο - Βενέτσια: «Τράβα σπίτι να σφουγγαρίσεις»

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχτηκε τη Βενέτσια και πήρε τη νίκη με 1-0, για την 10η αγωνιστική της Serie A, ωστόσο ο αγώνας σημαδεύτηκε από ένα ιδιαίτερα άσχημο περιστατικό.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, ακούστηκαν προσβλητικά σχόλια σε βάρος της διαιτητή, Μαρία Σολέ Φεριέρι Καπούτι, η οποία αφού καταλόγισε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων για χέρι του Λουίς Μίγια, στη συνέχεια το πήρε πίσω.

Μάλιστα τα όσα ακούστηκαν σε ζωντανή μετάδοση του DAZN, την ώρα που η Καπούτι εξέταζε τη φάση με on field review ήταν απαράδεκτα.

«Πήγαινε να φτιάξεις καμιά μακαρονάδα με σάλτσα», φώναζαν οι οπαδοί της Κόμο, ενώ συνέχισαν λέγοντας, «τράβα σπίτι να σφουγγαρίσεις».

Οι διαιτητές είναι πάντα εκτεθειμένοι στην κριτική για τις αποφάσεις που λαμβάνουν, ωστόσο, τέτοιου είδους επιθέσεις δεν έχουν απολύτως καμία θέση στο άθλημα.