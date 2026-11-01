Ημέρα των φαβορί στην Α' Εθνική Γυναικών με τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΚ να παίρνουν εμφατικές νίκες εκτός έδρας. Ο πρωτοπόρος «δικέφαλος του βορρά» πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από τον Πύργο επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 5-0 και έκανε το πέντε στα πέντε στο πρωτάθλημα.

Νικηφόρο σερί και για τον Παναθηναϊκό, με τις «πράσινες» να κάνουν το τέσσερα στα τέσσερα (υπάρχει εκκρεμότητα με την αναμέτρηση με τον Αστέρα που διακόπηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο 0-0), επικρατώντας του ΟΦΗ στην Κρήτη με 4-0.

Με το ίδιο σκορ πέρασε από τα Γρεβενά και ο Αστέρας Τρίπολης που επίσης έκανε το τέσσερα στα τέσσερα νικώντας με 4-0 τις Σειρήνες και όπως και το «τριφύλλι» έχει ένα ματς λιγότερο.

Όσον αφορά την ΑΕΚ και η Ένωση ήταν καταιγιστική νικώντας μέσα στην Κηφισιά την τοπική ομάδα με 5-0 και έφτασε τις 3 νίκες σε πέντε αναμετρήσεις.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

ΡΕΑ -Οδυσσέας Μοσχάτου WFC 2-0

Κηφισιά-ΑΕΚ 0-5

Σειρήνες Γρεβενών-Αστέρας Τρίπολης 0-4

ΠΑΣ Πύργος 1968-ΠΑΟΚ 0-5

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 0-4

Βόλος ΝΠΣ-Αγία Παρασκευή 1-0

Η βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών

1. ΠΑΟΚ 15

2. Αστέρας Τρίπολης 12

3. Παναθηναϊκός 12

4. ΑΕΚ 10

5. ΡΕΑ 7

6. Βόλος 7

7. Αγία Παρασκευή 6

8. Κηφισιά 4

9. ΠΑΣ Πύργος 1968 3

10. Σειρήνες Γρεβενών 3

11. ΟΦΗ 1

12. Οδυσσέας Μοσχάτου -2

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Οδυσσέας Μοσχάτου – ΠΑΟΚ

Βόλος – Σειρήνες Γρεβενών

Αγία Παρασκευή - Κηφισιά

ΑΕΚ – ΠΑΣ Πύργος

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός - ΡΕΑ