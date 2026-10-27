Η σπουδαία ομιλία της Πουτέγιας και η σημασία της: «Κυνηγήστε τα όνειρά σας, ακόμα κι αν πρέπει να αρχίσετε πάλι από το μηδέν!»

Η Αλεξία Πουτέγιας κατέκτησε για 3η φορά στην καριέρα της τη Χρυσή Μπάλα, με την παίκτρια των London City Lionesses να ισοφαρίζει την άλλοτε συμπαίκτριά της στην Μπαρτσελόνα, Αϊτάνα Μπονματί.

Η ίδια, στο κόκκινο χαλί της φετινής τελετής που διεξήχθη στο Λονδίνο, υποστήριξε πως δεν είχε προετοιμάσει καμία ομιλία και πράγματι ο λόγος που εκφώνησε έμοιαζε περισσότερο με έναν αυτοσχεδιασμό και μια κατάθεση ψυχής για τα όσα προηγήθηκαν μέχρι να λάβει ξανά αυτό το βραβείο.

Η Ισπανίδα επιθετικός, έκανε μια εκτενή αναφορά στους τραυματισμούς που την έθεσαν για καιρό εκτός γηπέδων, περνώντας ένα σπουδαίο μήνυμα για το ότι επιβάλλεται να σηκωνόμαστε όταν πέφτουμε και να συνεχίζουμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Στο τέλος, δεν παρέλειψε να εμψυχώσει τα νέα κορίτσια που ονειρεύονται να παίξουν επαγγελματικά ποδόσφαιρο, σημειώνοντας πως δεν έχει καμία σημασία το φύλο, αλλά η αγάπη του καθενός για αυτό το άθλημα.

🇪🇸 Alexia Putellas = 2026 Ballon d’Or winner 🏆 #ballondor https://t.co/aSoATpGlXY October 27, 2026

Αναλυτικά ο λόγος που εκφώνησε

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τεράστια χαρά να βρίσκομαι ξανά εδώ. Ευχαριστώ το France Football και ευχαριστώ όλους όσους θεώρησαν ότι άξιζα αυτό το βραβείο. Θεέ μου, δεν ξέρω τι να πω, είναι πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα για να ειπωθούν...

Συγχαρητήρια σε όλες τις συνυποψήφιες και θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους υπόλοιπους νικητές και νικήτριες. Ευχαριστώ τις συμπαίκτριές μου. Το γεγονός ότι τόσες πολλές παίκτριες της Μπάρτσα είμαστε υποψήφιες, λέει πάρα πολλά για τη σεζόν που είχαμε. Ειλικρινά πιστεύω ότι οποιαδήποτε από εσάς που βρίσκεστε εδώ κάτω θα ήταν εξίσου δίκαιο να είναι στη θέση μου και να βγάζει αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγμή. Ήταν πραγματική απόλαυση να παίζω με την καθεμία από εσάς ξεχωριστά.

Ζήσαμε απίστευτες στιγμές. Πιστεύω ότι ως ομάδα ξεπεράσαμε επίσης ορισμένες μεγάλες δυσκολίες, με τη μορφή τραυματισμών και στιγμών που, λοιπόν, δεν τις περιμέναμε ως ομάδα. Για μένα, ήταν τεράστια περηφάνια που ήμουν η αρχηγός όλων σας.

"Fue un auténtico placer jugar con todas y cada una de vosotras. Vivimos momentos increíbles en el Barça" ❤️ El discurso de la capitana. Las palabras de la Balón de Oro, Alexia Putellas #ballondor https://t.co/59CQ2RBj01 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Αυτό είναι ένα βραβείο για τη δουλειά που έχω κάνει, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στη ζωή μου. Η οικογένειά μου, η μητέρα μου, η αδελφή μου, οι φίλοι μου, η ομάδα μου έξω από το γήπεδο. Αυτή την τελευταία σεζόν βρήκα ξανά στον απόλυτο βαθμό την απόλαυση για το άθλημα και αυτό οφείλεται σε εσάς. Είχα μια δύσκολη περίοδο. Είχα κάνει εκείνη την επέμβαση στον αστράγαλο...

Προς όλα τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Αν αγαπάτε να παίζετε ποδόσφαιρο και θέλετε να παίξετε ποδόσφαιρο, παίξτε ποδόσφαιρο! Δεν έχει σημασία αν είστε αγόρι ή κορίτσι. Δεν έχει σημασία από πού κατάγεστε! Μην ακούτε αν κάποιος σας πει "δεν μπορείς να το κάνεις" απλά κάντε το!

Να πιστεύετε στον εαυτό σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αν έχετε ένα όνειρο, κυνηγήστε το, ακόμα κι αν σε κάποιο σημείο χρειαστεί να ξεκινήσετε από το μηδέν, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να συνεχίζετε».

Οι τραυματισμοί που ξεπέρασε μέχρι την 3η της Χρυσή Μπάλα

Ο «Γολγοθάς» με τους τραυματισμούς της Πουτέγιας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 με μια ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο αριστερό της γόνατο, γεγονός που την ανάγκασε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να μείνει εκτός δράσης για 10 μήνες.

Η επιστροφή της επιβραδύνθηκε, καθώς στα τέλη του 2023 χρειάστηκε να χειρουργηθεί εκ νέου για στο ίδιο γόνατο λόγω ενοχλήσεων που είχε. Σαν να μην έφτανε αυτό, στην προσπάθειά της να βρει ξανά τον παλιο καλό της εαυτό, υπέστη ένα βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο στις αρχές του 2025, το οποίο σε συνδυασμό με μικροτραυματισμούς που είχε στη γάμπα την έθεσε ξανά εκτός δράσης.

Παρά την πολυετή αυτή ταλαιπωρία, η Ισπανίδα επιθετικός κατάφερε να επιστρέψει τελικά πραγματοποιώντας μια μυθική σεζόν το 2025–26 με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, καταγράφοντας 26 γκολ και 15 ασίστ σε 53 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και κερδίζοντας επάξια την τρίτη της Χρυσή Μπάλα.