Σπουδαία διάκριση για την Αντωνίου: Η Ελληνίδα διαιτήτρια θα σφυρίξει το Μπάγερν-Ρεάλ

Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Women's Champions League ξεκινάει αυριο (28/10), με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις, το Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης και το Παρί Σεν Ζερμέν - Μάντσεστερ Σίτι.

Το πρωί της Τρίτης (27/10) η UEFA όρισε τους διαιτητές για τις αναμετρήσεις της αγωνιστικής, με την Ελένη Αντωνίου να ορίζεται από την Ομοσπονδία για να διευθύνει το μεγάλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη Βαυαρία.

Βοηθοί της Ελληνίδας ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτισσες της Ζωή Παπαδοπούλου, Βασιλεία Τσικλητάρη και 4η η Ειρήνη Πιγγίου, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Θανάσης Τζήλος, με βοηθό του την Γαλλίδα, Ελίσα Νταπό.

Αυτή είναι μία σπουδαία διάκριση για την διεθνή διαιτήτρια, με τον ορισμό αυτό να αποτελεί μία σημαντική στιγμή για την, μέχρι τώρα, πορεία της στον χώρο, αλλά και για την ελληνική διαιτησία γενικότερα.