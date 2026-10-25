Τζούρτζεβιτς: «Θέλω να πάρω Χρυσή Μπάλα και Champions League»

Με άρωμα Χρυσής Μπάλας η συνένεντευξη της Ηλέκτρας Τζούρτζεβιτς, η οποία βρέθηκε στο Allwyn Game Time. Η νεαρή φορ μίλησε για την ποδοσφαιρική της διαδρομή, τις φιλοδοξίες της με τον Παναθηναϊκό και τα όνειρα που θέλει να πάρουν σάρκα και οστά.

Συγκεκριμένα η νεαρή επιθετικός αναφέρθηκε στην απόφασή της να αφήσει τον ΠΑΟΚ και να συνεχίσει την καριέρα της στο «τριφύλλι», θέτοντας ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν.Όσον αφορά τις προσωπικές της φιλοδοξίες, τα όνειρά της δεν έχουν ταβάνι. Αφού η Τζούρτζεβιτς επιθυμία να διεκδικήσει τις μεγαλύτερες που υπάρχουν, με την κατάκτηση του Ballon d’Or και του Champions League να είναι φυσικά οι στόχοι της.