Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Γυναικών έρχεται το 2028 και το φιλοξενούν οι ΗΠΑ

Μια νέα εποχή εγκαινιάζεται για το ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς η FIFA ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων Γυναικών. Η καινούργια αυτή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 30 Ιανουαρίου του 2028, με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την οργάνωσή της.

Η επιλογή των ΗΠΑ ως διοργανώτριας χώρας δεν είναι φυσικά καθόλου τυχαία, με την υπεύθυνη της FIFA για το ποδόσφαιρο γυναικών να εξηγεί πως η συγκεκριμένη χώρα διαθέτει κορυφαίες αθλητικές υποδομές και μεγάλη εμπειρία στη φιλοξενία αντίστοιχων διοργανώσεων. Παρότι οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο βρίσκονται μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων για να τους αναλάβουν.

The inaugural Women's Club World Cup will be staged in January 2028 in the United States, FIFA said on Thursday, although host cities have not been confirmed. Read more: https://t.co/Nrkc39gAEH https://t.co/oVsu6Fw1TX — ESPN FC (@ESPNFC) October 22, 2026

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν συνολικά 19 ομάδες. Η UEFA θα εκπροσωπηθεί με 6 συλλόγους, ενώ οι συνομοσπονδίες της Ασίας, της Αφρικής, της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και της Νότιας Αμερικής θα έχουν από 3 εκπροσώπους. Τέλος, η συνομοσπονδία της Ωκεανίας θα συμμετάσχει με μόλις μία ομάδα. Ήδη, επτά σύλλογοι έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στο νέο θεσμό. Πρόκειται για τις Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Κλουμπ Αμέρικα, Γκόθαμ FC, Ναεγκογιάνγκ, Κορίνθιανς και η Γουχάν Τζιανγκντά. Σε περίπτωση που ένας σύλλογος κατακτήσει πολλαπλούς τίτλους Champions League έως το 2027, οι επιπλέον θέσεις θα καλυφθούν βάσει του ranking της FIFA.

Παράλληλα, η FIFA ανακοίνωσε και σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις για τις εθνικές ομάδες. Κάθε ομοσπονδία που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027 θα λάβει περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ για την προετοιμασία της, ποσό ίσο με αυτό των ανδρών για το Μουντιάλ του 2026 κι αισθητά αυξημένο σε σύγκριση με τα 885.000 ευρώ που είχαν δοθεί το 2023. Επίσης, έοχυν δεσμευθεί ότι οι αθλήτριες θα απολαμβάνουν παροχές ιδίου επιπέδου με τους άνδρες, ενώ θα υπάρξει ειδικό κονδύλιο για τις αμοιβές τους, που θα ξεπερνά την αποζημίωση των 27.500 ευρώ που είχε δοθεί σε κάθε παίκτρια το 2023.