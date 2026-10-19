Η Σαρίνα Βίγκμαν θα δώσει συνέχεια στην απόλυτα επιτυχημένη πορεία της ως προπονήτρια της εθνικής Αγγλίας, με την Ολλανδή τεχνικό να ανανεώνει το συμβόλαιό της με τις Lionesses έως το τέλος του EURO του 2029.

Παρότι η ίδια είχε ήδη επεκτείνει τη συνεργασία της ώστε να καθοδηγήσει την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας το ερχόμενο καλοκαίρι, συμφώνησε τελικά να παραμείνει στον πάγκο για πολύ περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά συμφωνηθεί.

Η Βίγκμαν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Άγγλων τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκτοτε έχει καταφέρει να καταξιωθεί στο διεθνές ποδόσφαιρο και να λογίζεται σήμερα ως η κορυφαία προπονήτρια της εποχής της. Υπό την καθοδήγησή της, η Αγγλία κατέκτησε τον πρώτο της μεγάλο τίτλο της στο EURO του 2022, νικώντας τη Γερμανία στον τελικό του Γουέμπλεϊ. Στη συνέχεια, οδήγησε την ομάδα μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2023 στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όπου ηττήθηκε από την Ισπανία, ενώ πήραν ξανά το EURO το 2025 στην Ελβετία.

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Η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη που πρόκειται να συνεχίσει τη συνεργασία της με την αγγλική ομοσπονδία τονίζοντας πως δεν μπορεί να φανταστεί καλύτερη δουλειά στο ποδόσφαιρο από την προπονητική. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η άμεση προτεραιότητά της εξακολουθεί να είναι η πρόκριση των παικτριών της στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Από την πλευρά της FA, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νταν Άσγουορθ εξήρε το ήθος, την τακτική ευφυΐα και τη συνολική προσφορά της Βίγκμαν στην ομάδα, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της ως μια «χρυσή εποχή» για το ποδόσφαιρο γυναικών της Αγγλίας.