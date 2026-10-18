Γεμάτη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, με έξι αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών. Οι ομάδες επιστρέφουν στο γήπεδο με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σέντρα λοιπόν στις 12:30 στα Γρεβενά, όπου οι Σειρήνες Γρεβενών υποδέχονται τον Παναθηναϊκό. Στις 16:00 ακολουθούν πέντε αγώνες. Η Αγία Παρασκευή αντιμετωπίζει την ΑΕΚ.Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Οδυσσέα Μοσχάτου, με τις δύο ομάδες να καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στον Βόλο, ο ΝΠΣ Βόλος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, αντιμετωπίζει τον ΠΑΣ Πύργος 1968 στο ΑΚ Βαρδινογιάννειο, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Κηφισιά – ΡΕΑ, στο Δημοτικό Γυμναστήριο Καματερού.