Η αποθεωτική ομιλία του Σπέρτου στις παίκτριες της Εθνικής: «Είστε εξαιρετικές με κάνατε περήφανο»

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, η Εθνική Γυναικών κοίταξε στα μάτια την τεράστια Αγγλία και μπορεί να έχασε με 3-1 στο πρώτο ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, αλλά σίγουρα έδειξε πως το μέλλον της ανήκει.

Στην εμφάνιση αυτή στάθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης και ο Βασίλης Σπέρτος με τον Ομοσπονδιακό προπονητή να αποθεώνει τα κορίτσια του τονίζοντάς τους τα εξής: «Να ξέρετε ότι με έχετε κάνει περήφανο με την προσπάθειά σας. Και θα πάμε να παίξουμε και εκεί το ίδιο. Κατανοητό; Είστε εξαιρετικές μία προς μία. Μην αδικείτε τον εαυτό σας ούτε στιγμή από εδώ και πέρα. Δουλέψτε γιατί έχουμε πάρα πολύ μέλλον. Εντάξει κοριτσάρες; ».