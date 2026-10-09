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Εθνική γυναικών: Το σουτ της Παπαθεοδώρου στο δοκάρι και το 0-1 της Αγγλίας 

Εθνική γυναικών: Το σουτ της Παπαθεοδώρου στο δοκάρι και το 0-1 της Αγγλίας 

Δημήτρης Τομαράς

Μέσα σε λίγα λεπτά η Ελλάδα έχασε μεγάλη φάση για γκολ και είδε μετά την εστία της να παραβιάζεται από το σουτ της Στάνγουεϊ για το 0-1 της Αγγλίας.

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Στο 34ο λεπτό η Παπαθεοδώρου μετά από εξαιρετική της ενέργεια στο Ελλάδα - Αγγλία είδε το σουτ της να χτυπά στο δοκάρι και έτσι για λίγο να μην μπορεί να βρει δίχτυα. Λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 39' οι παίκτριες της Εθνικής Αγγλίας έκρυψαν την μπάλα με γρήγορες πάσες και η Στάνγουεϊ με συρτό σουτ από κοντά άνοιξε το σκορ για το 0-1.

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