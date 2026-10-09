Στο 34ο λεπτό η Παπαθεοδώρου μετά από εξαιρετική της ενέργεια στο Ελλάδα - Αγγλία είδε το σουτ της να χτυπά στο δοκάρι και έτσι για λίγο να μην μπορεί να βρει δίχτυα. Λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 39' οι παίκτριες της Εθνικής Αγγλίας έκρυψαν την μπάλα με γρήγορες πάσες και η Στάνγουεϊ με συρτό σουτ από κοντά άνοιξε το σκορ για το 0-1.