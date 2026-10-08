Χάνα Χάμπτον: Η τερματοφύλακας με στραβισμό που θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας

Η Χάνα Χάμπτον έγινε ευρύτερα γνωστή κατά τη διάρκεια του Women's Euro 2025, όταν, χάρη στις εξαιρετικές τις εμφανίσεις σε ολόκληρο το τουρνουά και ιδίως στον τελικό κόντρα στην Ισπανία όταν απέκρουσε 2 πέναλτι, βοήθησε την Αγγλία να κατακτήσει την βαρύτιμη κούπα.

Σε γενικές γραμμές το ρεκόρ της Χάμπτον στις αποκρούσεις πέναλτι είναι αρκετά καλό, αλλά γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό, δεδομένου ότι οι γιατροί της είπαν ότι, λόγω μιας οφθαλμολογικής πάθησης, δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει ποδόσφαιρο.

Ο στραβισμός και το πρόβλημα στην εστίαση

Η 26χρόνη τερματοφύλακας της Τσέλσι γεννήθηκε με μια πάθηση που ονομάζεται στραβισμός ή στραβή όραση, πράγμα που σημαίνει ότι το ένα μάτι στραβώνει σε διαφορετική κατεύθυνση από το άλλο. Μέχρι την ηλικία των τριών ετών, η Χάμπτον είχε υποβληθεί σε τρεις εγχειρήσεις για να προσπαθήσουν να το διορθώσουν. Καμία από αυτές δεν είχε πλήρη επιτυχία, αλλά καθώς μεγάλωνε, φαινόταν ότι η πάθηση δεν την επηρεάζε καθόλου.

Ωστόσο, η πραγματική έκπληξη ήρθε κατά τη διάρκεια ενός ιατρικού ελέγχου, όταν η Χάμπτον ήταν 12 ετών και οι γιατροί διέγνωσαν ένα άλλο πρόβλημα. Είχε μειωμένη αντίληψη βάθους, που σημαίνει ότι δυσκολεύεται να καταλάβει πόσο μακριά βρίσκονται τα αντικείμενα, μία πάθηση που παρατηρείται συχνά σε ασθενείς με στραβισμό. Όπως εξήγησε στο podcast Fozcast το 2021: «Ουσιαστικά δεν μπορώ να κρίνω τις αποστάσεις, δεν έχω βάθος αντίληψης».

Αλλά πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει για μια τερματοφύλακα; Ο Μπεν Φόστερ, πρώην τερματοφύλακας της Αγγλίας, την ρώτησε για τη συγκεκριμένη δυσκολία, και η Χάμπτον απάντησε ότι... «Απλά γίνεται.» Και πραγματικά, γίνεται!

Η δύναμη του θάρρους και της επιμονής

Στην καθημερινότητά της, η Χάμπτον μερικές φορές αισθάνεται αμήχανη όταν βλέπει φωτογραφίες της από συγκεκριμένες γωνίες. Πρέπει να είναι προσεκτική σε όλα τα βασικά, όπως πχ όταν κρατάει ένα ποτήρι με νερό: «Όταν ρίχνω νερό, θα χάσω το ποτήρι αν δεν το κρατάω σωστά», είπε στο Fozcast. «Τα κορίτσια το κάνουν συνέχεια στην προπόνηση: ‘Μπορείς να μου φτιάξεις ένα τσάι;’ Και κρατάω το φλιτζάνι λέγοντας, ‘Μπορώ να έχω λίγο γάλα παρακαλώ;’. Θα το χύσω στα παπούτσια τους και μετά παραπονιούνται. ‘Λοιπόν, δικό σας λάθος, έτσι δεν είναι;’».

Στο γήπεδο, ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι η Χάμπτον είναι σε καμία περίπτωση μειονεκτική. Η πρώην ομάδα της, Άστον Βίλα, δεν ανησυχούσε γι' αυτό, και ούτε καν έγινε συζήτηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Τσέλσι.

Ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χάμπτον υποστηρίζει ότι ο χρόνος και η εμπειρία την έχουν βοηθήσει να βρει μια λύση, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ακριβώς πώς καταφέρνει να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει απλά να το ξεπεράσει και να κάνει τη δουλειά της, αλλά είναι και η καλύτερη σε αυτήν.

Φυσικά αυτό δεν λέγεται αυθαίρετα, αλλά επιβεβαιώνεται και με... διαπιστεύσεις. Συγκεκριμένα η Χάμπτον κατέκτησε πέρσι το πρώτο στην ιστορία «Women's Yashin Trophy» στην τελετή της Χρυσής Μπάλας το 2025 και φέτος είναι και πάλι υποψήφια για το βραβείο της καλύτερης γκολκίπερ της σεζόν.