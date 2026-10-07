Η «αυτοκρατορία» που έχτισαν οι Lionesses δεν βρίσκεται στους τίτλους αλλά στα όνειρα κάθε κοριτσιού

Η Εθνική Γυναικών υποδέχεται την back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αγγλία και το Gazzetta Women εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να σας παρουσία πώς χτίστηκε η δυναστεία των Lionesses μέσα στα χρόνια και γιατί αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Μία προσπάθεια που έχει χρειαστεί αρκετό χρόνο αλλά και αρκετό χρήμα όμως το βασικότερο, έπρεπε να σπάσει κάθε στερεότυπο γύρω από το άθλημα. Η εικόνα του Wembley με 87.192 θεατές στο Wembley για τον τελικό του EURO Γυναικών το 2022, ήταν η επιβεβαίωση ότι κάτι κάνουν σωστά στο Νησί σχετικά με αυτό.

Άξιο αναφοράς, βέβαια, είναι ότι μέχρι το 1969, η FA είχε απαγορεύσει στις ομάδες Γυναικών να χρησιμοποιούν τα γήπεδα συλλόγων που ανήκαν στην ομοσπονδία. Ένας νόμος που μόλις καταργήθηκε, έκανε τους πάντες να στρέψουν το βλέμμα τους προς την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου Γυναικών στην Αγγλία.

Δεν έγινε ποτέ «μόδα» ή να είχε τους εκατοντάδες οπαδούς για να σπρώξουν το εγχείρημα αλλά με μικρά και σταθερά βήματα, έφτιαχνε τις βάσεις για να ανέλθει στα μάτια των φίλων του αθλήματος. Ξεκίνησαν να λειτουργούν ακαδημίες που είχαν μόνο κορίτσια, υπήρχε μία συντονισμένη προσπάθεια από τα κλαμπ που όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και περισσότεροι σύλλογοι ίδρυαν ομάδες.

Το 2011 αποτελεί μία χρονιά-ορόσημο. Εκείνη τη σεζόν το ποδόσφαιρο Γυναικών έγινε επαγγελματικό στην Αγγλία και ομάδες όπως η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ άρχισαν να επενδύουν σε εγκαταστάσεις και τεχνικό σταφ για την καλύτερη εξέλιξη του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αυτό, φυσικά, έφερε την ανάλογη δυναμική και στην Εθνική ομάδα με τις Lionesses να κάνουν μεγάλα βήματα πρόοδου.

Και φτάνουμε στο EURO του 2022. Σχεδόν 11 χρόνια μετά από εκείνη την ημερομηνία, η εξέλιξη είναι για... σεμινάριο. Η Αγγλία έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης και αντιμετώπισε τη Γερμανία στο Wembley. Με ρεκόρ προσέλευσης, τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο και μία φουρνιά που έκανε πολλά κορίτσια να κοιτάξουν με άλλο μάτι το ποδόσφαιρο Γυναικών.

Η Αγγλία δεν στηρίχθηκε σε μία παίκτρια. Δεν είχε μία σταρ, ούτε όλο αυτό ήταν ένα πυροτέχνημα. Είναι ένα αποτέλεσμα χρόνων. Είναι μία φουρνιά που εξελίχθηκε από το μηδέν και χτίστηκε σιγά σιγά για να φτάσουμε στο σήμερα και να είναι δύο συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης αλλά και φιναλίστ του Μουντιάλ του 2025.

Η μεγαλύτερη επιτυχία των Lionesses δεν είναι τα τρόπαια ή οι νίκες ή η φήμη ενδεχομένως που έχουν αποκτήσει. Είναι ότι αποτελούν την έμπνευση για αρκετά μικρά κορίτσια του Νησιού ή της Ευρώπης για να ακολουθήσουν το όνειρο του στο ποδόσφαιρο. Βάζοντας στην άκρη τα στερεότυπα, αυτή η αγγλική αυτοκρατορία δεν ήρθε στο προσκήνιο για να κατακτήσει απλά τα πάντα αλλά για να ανοίξει την πόρτα των παιδικών ονείρων για κάθε κορίτσι.