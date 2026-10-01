Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μασσαλία που θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μαρσέιγ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ωστόσο η εικόνα του «Βελοντρόμ» θα είναι διαφορετική από άλλες φορές.

Όπως έκαναν γνωστό οι Μασσαλοί, με ανακοίνωσή τους στο πλαίσιο του «Ροζ Οκτωβρίου» και της συμμετοχής που έχει η πόλη σε καμπάνιες κατά του καρκίνου του μαστού, η έδρα της θα είναι ροζ όλο τον Οκτώβρη.

Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι στις 15 Οκτωβρίου που είναι η προγραμματισμένη η σέντρα θα παίξουν σε ένα διαφορετικό τοπίο από άλλες φορες. Σε αυτό αναμένεται να δώσουν το «παρών» για να στηρίξουν την ομάδα του Αλγουαθίλ περίπου 3.500 οπαδοί των Πειραιωτών.

𝗟’𝗢𝗠 𝗲𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲́𝘀 𝗮𝘂𝘅 𝗰𝗼̂𝘁𝗲́𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗱’𝗘𝗽𝗮𝗿𝗴𝗻𝗲 𝗖𝗘𝗣𝗔𝗖 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗥𝗼𝘀𝗲



À l’occasion d’Octobre Rose, qui débute aujourd’hui, le CEPAC Vélodrome se parera de rose tout au long du mois.… pic.twitter.com/VoMSpduF5V — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 1, 2026

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει απέναντι του μια Μαρσέιγ σε... κρίση, αφού ο η καρέκλα του προπονητή τους τρίζει αλλά και η οικονομική περιορισμοί έχουν βάλει «φρένο» σε πολλά. Ενώ όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι Πειραιώτες για να κάνουν το 2/2.

Καθώς ένα από τα θέματα που έχουν οι Μασσαλοί είναι ότι δέχονται εύκολα γκολ. Στοιχείο πολύ βασικό και αναγκαίο να παρακολουθήσει και ο Ολυμπιακός.