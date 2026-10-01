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Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Ο λόγος που οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν σε ροζ γήπεδο

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Ο λόγος που οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν σε ροζ γήπεδο

Μάρθα Χωριανοπούλου

Σε ένα Ροζ ο «Βελοντρόμ» θα υποδεχθεί η Μαρσέιγ τον Ολυμπιακό, θέλοντας να στείλει ένα δυνατό μήνυμα πριν το ματς.

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Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μασσαλία που θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μαρσέιγ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ωστόσο η εικόνα του «Βελοντρόμ» θα είναι διαφορετική από άλλες φορές.

Όπως έκαναν γνωστό οι Μασσαλοί, με ανακοίνωσή τους στο πλαίσιο του «Ροζ Οκτωβρίου» και της συμμετοχής που έχει η πόλη σε καμπάνιες κατά του καρκίνου του μαστού, η έδρα της θα είναι ροζ όλο τον Οκτώβρη.

Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι στις 15 Οκτωβρίου που είναι η προγραμματισμένη η σέντρα θα παίξουν σε ένα διαφορετικό τοπίο από άλλες φορες. Σε αυτό αναμένεται να δώσουν το «παρών» για να στηρίξουν την ομάδα του Αλγουαθίλ περίπου 3.500 οπαδοί των Πειραιωτών.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει απέναντι του μια Μαρσέιγ σε... κρίση, αφού ο η καρέκλα του προπονητή τους τρίζει αλλά και η οικονομική περιορισμοί έχουν βάλει «φρένο» σε πολλά. Ενώ όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι Πειραιώτες για να κάνουν το 2/2.

Καθώς ένα από τα θέματα που έχουν οι Μασσαλοί είναι ότι δέχονται εύκολα γκολ. Στοιχείο πολύ βασικό και αναγκαίο να παρακολουθήσει και ο Ολυμπιακός.

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