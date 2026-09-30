Πολύ πριν γίνουν γνωστοί με την φανέλα της Τσέλσι, πριν από την Εθνική Αγγλίας και πριν τα ονόματά τους γίνουν αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, η Λόρεν και ο Ραις Τζέιμς ήταν απλώς δύο αδέρφια που έπαιζαν ποδόσφαιρο σχεδόν κάθε μέρα.

Πίσω από το σπίτι της οικογένειας στο Μόρτλεϊκ υπήρχε ένα μεγάλο πάρκο. Εκεί περνούσαν ατελείωτες ώρες μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό τους, Τζος, και τον πατέρα τους, Νάιτζελ. Ο Ραις ήταν ο μεγαλύτερος από τους δύο και, όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος, η Λόρεν δεν είχε και πολύ εύκολη ζωή όταν έπαιζαν μαζί. «Ποτέ δεν την άφηνα να κερδίσει», έχει πει χαρακτηριστικά. Κάπως έτσι, όμως, η μικρή του αδερφή έμαθε από νωρίς να παίζει απέναντι, να αντέχει στις μονομαχίες και να μη φοβάται να διεκδικεί τη θέση της.

Η Λόρεν, από την άλλη, δεν τον βλέπει ως τον μεγαλύτερο αδερφό της. Η ίδια μάλιστα έχει εξηγήσει πολλές φορές πως το γεγονός ότι μεγάλωσε παίζοντας με αγόρια τη βοήθησε πολύ. Μεγαλώνοντας, οι δύο τους πήραν διαφορετικούς δρόμους, αλλά το ποδόσφαιρο συνέχισε να τους ενώνει. Ο Ραις έγινε βασικό στέλεχος της Τσέλσι, ενώ η Λόρεν πέρασε από την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν επιστρέψει στο Λονδίνο για τους Μπλε το 2021.

Τότε για πρώτη φορά, τα δύο αδέρφια βρέθηκαν στον ίδιο μεγάλο σύλλογο ως επαγγελματίες. Ο Ραις στην ανδρική ομάδα και η Λόρεν στην ομάδα γυναικών. Η οικογένεια Τζέιμς είχε πλέον δύο παιδιά να αγωνίζονται για την ίδια φανέλα. Όμως πάντα όταν παίζει με το εθνόσημο είναι... διαφορετικό.

Το 2022 η Λόρεν έκανε το ντεμπούτο της με τις Lionesses και έγινε μαζί με τον Ραις το πρώτο δίδυμο, ένας άνδρας και μία γυναίκα, που αγωνίστηκε σε επίπεδο ανδρών και γυναικών για την Αγγλία στη σύγχρονη εποχή.

Μπορεί και οι δύο να έχουν μεγαλώσει μέσα σε αυτό και πλέον να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, όμως μεταξύ τους παραμένουν πάνω απ’ όλα αδέρφια. Η Λόρεν έχει μιλήσει με πολύ καλά λόγια για τον Ρις και για το πόσο κοντά είναι, ενώ και εκείνος δεν έχει κρύψει ποτέ την περηφάνια του για την πορεία της αδερφής του. Από μικροί έπαιζαν μαζί, συναγωνίζονταν, πείραζαν ο ένας τον άλλον και κάπως έτσι το ποδόσφαιρο έγινε ένα από τα πράγματα που τους έδεσαν ακόμη περισσότερο.

Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που ο μεγάλος της αδερφός ταξίδεψε για να δει την αδερφή του να αγωνίζεται. Όπως το 2025 που βρέθηκε στην Ελβετία να για να δει την αδερφή του να σηκώνει το Women's EURO....

Θυμίζουμε πως η Τζέιμς βρίσκεται στης κλήσεις της Βίγκμαν και θα ταξιδέψει τις επόμενες μέρες στην Κρήτη όπου έχει «ραντεβού» με την Ελλάδα στις 9 Οκτωβρίου.