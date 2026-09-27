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Α' Εθνική Γυναικών: Η βαθμολογία μετά το πρώτο τρίποντο της ΑΕΚ και το «διπλό» του Παναθηναϊκού

Α' Εθνική Γυναικών: Η βαθμολογία μετά το πρώτο τρίποντο της ΑΕΚ και το «διπλό» του Παναθηναϊκού

Μάρθα Χωριανοπούλου

Δείτε τη βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών μετά τη δεύτερη «στροφή» του πρωταθλήματος.

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Με ανατροπές αλλά και εκπλήξεις τα ματς της A; Εθνικής Γυναικών.Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον κόντρα στις Σειρήνες Γρεβενών (3-0), ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τα θετικά αποτελέσματα. Η Κηφισιά έφυγε επίσης από την έδρα του ΟΦΗ (2-1) με ένα πολύ σημαντικό «διπλό».

Αναλυτικά η βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών:

  1. Αστέρας Τρίπολης 6
  2. Παναθηναϊκός 6
  3. ΑΕΚ 3
  4. Αγία Παρασκευή 3*
  5. ΡΕΑ 3
  6. ΠΑΟΚ 3*
  7. Κηφισιά 3
  8. Βόλος 3
  9. Σειρήνες Γρεβενών 3
  10. ΟΦΗ 0
  11. Οδυσσέας Μοσχάτου 0
  12. ΠΑΣ Πύργος 0

* Έχουν ματς λιγότερο και θα παίξουν στις 4/10 στις 16:00

Αναλυτικά η επόμενη αγωνιστική:

  • Σειρήνες Γρεβενών - Παναθηναϊκός
  • Αγία Παρασκευή - ΑΕΚ
  • Αστέρας Τρίπολης - Οδυσσέας Μοσχάτου
  • Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ
  • ΟΦΗ - ΠΑΣ Πύργος 1968
  • Κηφισιά - ΡΕΑ

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