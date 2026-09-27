Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με ανατροπές αλλά και εκπλήξεις τα ματς της A; Εθνικής Γυναικών.Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον κόντρα στις Σειρήνες Γρεβενών (3-0), ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τα θετικά αποτελέσματα. Η Κηφισιά έφυγε επίσης από την έδρα του ΟΦΗ (2-1) με ένα πολύ σημαντικό «διπλό».

Αναλυτικά η βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών:

Αστέρας Τρίπολης 6 Παναθηναϊκός 6 ΑΕΚ 3 Αγία Παρασκευή 3* ΡΕΑ 3 ΠΑΟΚ 3* Κηφισιά 3 Βόλος 3 Σειρήνες Γρεβενών 3 ΟΦΗ 0 Οδυσσέας Μοσχάτου 0 ΠΑΣ Πύργος 0

* Έχουν ματς λιγότερο και θα παίξουν στις 4/10 στις 16:00

Αναλυτικά η επόμενη αγωνιστική: