Με ανατροπές αλλά και εκπλήξεις τα ματς της A; Εθνικής Γυναικών.Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον κόντρα στις Σειρήνες Γρεβενών (3-0), ενώ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τα θετικά αποτελέσματα. Η Κηφισιά έφυγε επίσης από την έδρα του ΟΦΗ (2-1) με ένα πολύ σημαντικό «διπλό».
Αναλυτικά η βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών:
- Αστέρας Τρίπολης 6
- Παναθηναϊκός 6
- ΑΕΚ 3
- Αγία Παρασκευή 3*
- ΡΕΑ 3
- ΠΑΟΚ 3*
- Κηφισιά 3
- Βόλος 3
- Σειρήνες Γρεβενών 3
- ΟΦΗ 0
- Οδυσσέας Μοσχάτου 0
- ΠΑΣ Πύργος 0
* Έχουν ματς λιγότερο και θα παίξουν στις 4/10 στις 16:00
Αναλυτικά η επόμενη αγωνιστική:
- Σειρήνες Γρεβενών - Παναθηναϊκός
- Αγία Παρασκευή - ΑΕΚ
- Αστέρας Τρίπολης - Οδυσσέας Μοσχάτου
- Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ
- ΟΦΗ - ΠΑΣ Πύργος 1968
- Κηφισιά - ΡΕΑ