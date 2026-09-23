Κάνοντας το δρομολόγιο κόλαση, παράδεισος και πάλι κόλαση, ο ΠΑΟΚ αν και βρέθηκε πίσω με 0-2 από την Σπαρτάκ Μιγιάβα, ισοφάρισε σε 2-2 αλλά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων γνώρισε την ήττα με 2-3. Αυτή ήταν και η πρώτη αναμέτρηση για τους «32» του UEFA Women’s Europa Cup.

Ένα σκορ που σίγουρα στεναχωρεί τις «ασπρόμαυρες», αλλά από την άλλη δεν είναι και απαγορευτικό για τη ρεβάνς. Μια ρεβάνς που θα διεξαχθεί στο «Stadium Myjava» στις 30 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης τις 19:00. Για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη με 2 γκολ διαφορά για να συνεχίσει στους «16».

Αν κερδίσει με ένα γκολ διαφορά θα έχουμε παράταση, ενώ αν έρθει ισοπαλία ή και χάσει τότε μένει εκτός συνέχειας. Όσον αφορά την μετάδοση σίγουρα θα το δείξει το κανάλι του youtube της Σπαρτάκ, αλλά είναι πολύ πιθανό να το δείξει και η ΕΡΤ, κάτι που θα γίνει γνωστό σύντομα.