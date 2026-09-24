«Γιατί οι ακαδημίες μας χρειάζονται επανεκκίνηση;» Οι απαντήσεις στο 5ο GWomen Sports Summit

Στο 5ο Gwomen Sports Summit συζητήθηκε γιατί τα νεαρά κορίτσια σταματάνε τον αθλητισμό από μία ηλικία και μετά, καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η Πολιτεία προκειμένου να κυνηγήσουν περισσότερες κοπέλες το όνειρό τους.

Η Σοφία Κλικοπούλου, Χρήστος Στάικος και Περικλής Μπακοδήμος και η Σταματία Μόσχου ήταν οι ομιλητές του πάνελ ενώ τη συζήτηση συντόνισε η Μαρίνα Κουταρέλη, σε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν τον γυναικείο αθλητισμό.

Μάλιστα, τέθηκε και το θέμα της ασφάλισης και των ενσήμων, τα οποία εξακολουθούν να στερούνται οι Ελληνίδες παίκτριες μιας και ακόμα ο αθλητισμός των γυναικών είναι τυπικά ερασιτεχνικός.

Η Σταματία Μόσχου στην τοποθέτησή της είπε: «Τα κορίτσια ζουν για το ποδόσφαιρο, σε αντίθεση με τα αγόρια που ζουν από το ποδόσφαιρο. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό και πρέπει να το καταλάβουμε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν γήπεδα. Δεν γίνεται να φτιάξεις ακαδημίες χωρίς να έχεις χώρου. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με το κίνητρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ανδροκρατούμενο».

Με τη σειρά της η Σοφία Κλιγκοπούλου ανέφερε: «Υπάρχει θέμα υποδομών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας προέχει δυστυχώς ο αντρικός αθλητισμός. Στην Ελλάδα το μπάσκετ γυναικών δεν είναι επαγγελματικό και είναι ο κύριος λόγος που σταματάνε τα κορίτσια. Ευτυχώς έχουν γίνει βήματα προβολής των Εθνικών Ομάδων. Ανακοινώθηκε μια γυναίκα προπονήτρια στην Εθνική. Εμείς σαν ομοσπονδία πρέπει να τους δείξουμε ότι υπάρχει ανοικτός δρόμος».

Ο Περικλής Μπακοδήμος τόνισε: «Δεν είναι θέμα ομοσπονδίας μόνο, γιατί σταματάει ένα παιδί. Αν ένα παιδί που δεν είναι έτοιμο να μπει, του δίνεται μια εύκολη ευκαιρία να σταματήσει. Πάνω από το 70% των παιδιών που σταματούν, δεν επιστρέφουν στο άθλημα».

Τέλος τον λόγο πήρε και ο Χρήστος Στάικο, υπογραμμίζοντας πως κανένα ομαδικό γυναικών δεν είναι επαγγελματικό: «Κανένα ομαδικό άθλημα γυναικών δεν είναι επαγγελματικό. Ένας άνδρας επαγγελματίας όσο παίζει μπάλα, εργάζεται, έχει ένσημα. Μια γυναίκα όταν φτάνει στην ηλικία να σταματήσει δεν έχει κανένα ένσημο».

Δείτε το απόσπασμα από το GWomen Summit: