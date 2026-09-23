«Είναι παιχνίδι για άνδρες»: Η σεξιστική ατάκα που έφερε την απόλυση του αδερφού του Ιγκουαΐν

Σάλο έχει προκαλέσει η σεξιστική συμπεριφορά του αδερφού του Γκονζάλο Ιγκουαΐν, ενώ η Κολόμπους Κρου προέβη στην άμεση απόλυσή του από τη θέση του προπονητή της β’ ομάδας, μετά από τη φραστική του επίθεση σε γυναίκα διαιτήτρια.

BREAKING: Columbus Crew 2 have dismissed head coach Federico Higuaín.



Higuaín’s departure comes after being identified as the MLS NEXT Pro head coach suspended following an incident involving a female match official.#Crew96 | #MLSNP https://t.co/qZ6vU2Ak83 pic.twitter.com/t1AqA6IEnr — Caleb Pongratz (@CalebPongratz10) September 22, 2026

Ο Αργεντινός προπονητής, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μεταξύ της Κολόμπους Κρου 2 και της Τορόντο 2, μετά από μία διαιτητική απόφαση, έσπευσε προς τη διαιτήτρια, όπου και της έκανε μία σεξιστική επίθεση, «Θυμήσου πως είναι παιχνίδι για άνδρες». Μετά το γεγονός αυτό, ο Αργεντινός αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Εν τω μεταξύ, στο παιχνίδι, η ομάδα του ηττήθηκε με σκορ 4-2.