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«Είναι παιχνίδι για άνδρες»: Η σεξιστική ατάκα που έφερε την απόλυση του αδερφού του Ιγκουαΐν

«Είναι παιχνίδι για άνδρες»: Η σεξιστική ατάκα που έφερε την απόλυση του αδερφού του Ιγκουαΐν

Χριστίνα Κατσαμούρη

Απολύθηκε ο αδερφός του Ιγκουαΐν για σεξιστική συμπεριφορά, μετά το σχόλιο που έκανε στη γυναίκα διαιτήτρια την ώρα του παιχνιδιού κρατώντας της το χέρι «θυμήσου πως είναι παιχνίδι για άνδρες»

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Σάλο έχει προκαλέσει η σεξιστική συμπεριφορά του αδερφού του Γκονζάλο Ιγκουαΐν, ενώ η Κολόμπους Κρου προέβη στην άμεση απόλυσή του από τη θέση του προπονητή της β’ ομάδας, μετά από τη φραστική του επίθεση σε γυναίκα διαιτήτρια.

Ο Αργεντινός προπονητής, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μεταξύ της Κολόμπους Κρου 2 και της Τορόντο 2, μετά από μία διαιτητική απόφαση, έσπευσε προς τη διαιτήτρια, όπου και της έκανε μία σεξιστική επίθεση, «Θυμήσου πως είναι παιχνίδι για άνδρες». Μετά το γεγονός αυτό, ο Αργεντινός αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Εν τω μεταξύ, στο παιχνίδι, η ομάδα του ηττήθηκε με σκορ 4-2.

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