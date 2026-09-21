Άρσεναλ και Κόγκε κοντράρονται την Τρίτη (22/9) στην πρεμιέρα της League Phase του Women's Champions League, με την αναμέτρηση να έχει ελληνικό χρώμα. Βλέπετε, η UEFA όρισε διαιτητή στον εν λόγω αγώνα την Ελένη Αντωνίου!

Η 41χρονη ρέφερι έχει φέτος στο ενεργητικό της έναν αγώνα Κύπελλο και έναν Super League 2 στην Ελλάδα, ωστόσο θα διευθύνει και αγώνα εκτός συνόρων, έχοντας βοηθούς τις Ζωή Παπαδοπούλου και Βασιλεία Τσικλιτάρη, 4η την Ειρήνη Πίγγιου και στο VAR τον Θανάση Τζήλο και τη Γαλλίδα Βικτόρια Μπεγιέ.