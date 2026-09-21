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Ελένη Αντωνίου: Στον αγώνα της Άρσεναλ για το Women's Champions League

Ελένη Αντωνίου: Στον αγώνα της Άρσεναλ για το Women's Champions League

Γιάννης Πολιάς

Η Ελένη Αντωνίου ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Κόγκε για την πρεμιέρα της League Phase του Women's Champions League.

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Άρσεναλ και Κόγκε κοντράρονται την Τρίτη (22/9) στην πρεμιέρα της League Phase του Women's Champions League, με την αναμέτρηση να έχει ελληνικό χρώμα. Βλέπετε, η UEFA όρισε διαιτητή στον εν λόγω αγώνα την Ελένη Αντωνίου!

Η 41χρονη ρέφερι έχει φέτος στο ενεργητικό της έναν αγώνα Κύπελλο και έναν Super League 2 στην Ελλάδα, ωστόσο θα διευθύνει και αγώνα εκτός συνόρων, έχοντας βοηθούς τις Ζωή Παπαδοπούλου και Βασιλεία Τσικλιτάρη, 4η την Ειρήνη Πίγγιου και στο VAR τον Θανάση Τζήλο και τη Γαλλίδα Βικτόρια Μπεγιέ.

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