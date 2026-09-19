Πατρικίδης: «Πήραμε τη νίκη κόντρα σε μια δύσκολη ομάδα και κοιτάζουμε την Ευρώπη»

Ιδανική πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στην φετινή Α' Εθνική ποδοσφαίρου Γυναικών, με τον «δικέφαλο του βορρά» να επικρατεί της ΑΕΚ στην Αθήνα με 1-0. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων», Θανάσης Πατρικίδης αφού εξέφρασε την χαρά του για τη νίκη, στάθηκε στο ματς με την Σπαρτάκ Μιγιάβα για τους «32» του Women’s Europa Cup.

Αναλυτικά ο έμπειρος προπονητής ανέφερε τα εξής: «Κάθε πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις. Ευτυχώς για εμάς δεν υπήρξαν σήμερα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς εκτός έδρας, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Ευτυχήσαμε και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Τώρα έχουμε το μυαλό μας και στην Ευρώπη., καθώς συνεχίζουμε και εκεί. Θα δούμε πως θα εξελιχθούν και τα δύο παιχνίδια με τη Σπαρτάκ».