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Πατρικίδης: «Πήραμε τη νίκη κόντρα σε μια δύσκολη ομάδα και κοιτάζουμε την Ευρώπη»

Πατρικίδης: «Πήραμε τη νίκη κόντρα σε μια δύσκολη ομάδα και κοιτάζουμε την Ευρώπη»

Μάρθα Χωριανοπούλου

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με νίκη το φετινό πρωτάθλημα επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΚ στην Αθήνα με τον Θανάση Πατρικίδη να στέκεται στον αγώνα με την Σπαρτάκ Μιγιάβα.

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Ιδανική πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στην φετινή Α' Εθνική ποδοσφαίρου Γυναικών, με τον «δικέφαλο του βορρά» να επικρατεί της ΑΕΚ στην Αθήνα με 1-0. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων», Θανάσης Πατρικίδης αφού εξέφρασε την χαρά του για τη νίκη, στάθηκε στο ματς με την Σπαρτάκ Μιγιάβα για τους «32» του Women’s Europa Cup.

Αναλυτικά ο έμπειρος προπονητής ανέφερε τα εξής: «Κάθε πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις. Ευτυχώς για εμάς δεν υπήρξαν σήμερα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς εκτός έδρας, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Ευτυχήσαμε και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Τώρα έχουμε το μυαλό μας και στην Ευρώπη., καθώς συνεχίζουμε και εκεί. Θα δούμε πως θα εξελιχθούν και τα δύο παιχνίδια με τη Σπαρτάκ».

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