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ΑΕΚ: Νέα ενημέρωση για την πορεία υγείας της αρχηγού της ΑΕΚ

ΑΕΚ: Νέα ενημέρωση για την πορεία υγείας της αρχηγού της ΑΕΚ

Μάρθα Χωριανοπούλου

Καθησυχαστικά είναι τα νέα για τη Μαρία Καπνίση, η οποία μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκόμειο.

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της Μαρίας Καπνίση, μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ (1-0)για την 1η «στροφή» της Α' Εθνικής Γυναικών.

Η αρχηγός της Ένωσης έχασε τις αισθήσεις της μετά το παιχνίδι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για θερμοπληξία, ωστόσο οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν καθαρές. Καρδιολογικός και παθολογικός έλεγχος, καθώς και η αξονική τομογραφία, δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό.

Ωστόσο, λόγω της έντονης αφυδάτωσής, η Καπνίση θα μεταφερθεί στο Ιατρικό Αθηνών, όπου θα παραμείνει για νοσηλεία, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

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